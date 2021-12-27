2022「長春花藍」包包必收！LV已經太美、GUCCI迷你肩背太Q

文／美人圈

隨著2022年即將來臨，Pantone也正式公佈2022的年度代表色為「長春花藍Very Peri」，長春花藍融合了沈穩的藍、同時注入歡樂活潑的紫紅基調，象徵著擁抱轉變、跳脫現實框架，迎向充滿活力和生機的未知，今天就帶來8款2022年必收Pantone代表色「長春花藍」包包推薦，趕快搶在2022前入手一款吧！

▲2022 PANTONE代表色長春花藍Very Peri。（圖／Pantone）

2022 Pantone長春花藍包包推薦：GUCCI JACKIE 1961 迷你肩背包

GUCCI在2020秋冬首度重新詮釋在60年代因為美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪愛不釋手、而全球爆紅的賈姬包JACKIE BAG，推出比起以往更加小巧的尺寸，在今年春夏更是融入了HOBO包型，顯得更加隨性，另外隨著季節推出限定色款、每每都造成風潮，像是這款嫩到不行的長春花藍色更是一推出就被搶翻，搭配細膩的金屬配飾經典雋永！

▲GUCCI JACKIE 1961 迷你肩背包。（圖／GUCCI）

2022 Pantone長春花藍包包推薦：LOUIS VUITTON CAPUCINES BB

LV這款Capucines BB包款偏霧霾藍紫色調，淡雅又高級，包身上鮮明的LV logo以石決明外殼打造，搭配淡金色調的金屬邊框，展現深沉的彩虹色調、如珠寶工藝般細緻動人，可以手提或肩背的設計更增加多元背法，是一款兼具輕巧及實用的包款。

▲LV CAPUCINES BB。（圖／LV）

2022 Pantone長春花藍包包推薦：CELINE 平滑小牛皮AVA手袋

CELINE經典的AVA手袋以輕巧的半月包型為主，以腋下包的背法成為全球爆款，連BLACKPINK的Lisa都是愛好者！在今年春夏AVA包款也推出不少粉嫩的新色調，像是這款偏嫩紫色調的設計，搭配淡金色金屬更具質感。

▲CELINE 平滑小牛皮AVA手袋。（圖／CELINE）

2022 Pantone長春花藍包包推薦：CHANEL 19 口蓋包

CHANEL在2021/22秋冬系列中也推出一系列具粉嫩氣息的包款，其中就含這款19系列的口蓋包，不僅換上粉嫩的長春花藍色，還搭配金銀雙色鏈條，更加具有時尚巧思，完全是女孩必收的夢幻包款。

▲CHANEL 19 口蓋包。（圖／CHANEL）

2022 Pantone長春花藍包包推薦：BURBERRY Olympia迷你鍊條包

BURBERRY推出的Olympia包款有著簡練俐落半月包型，在今年更是推出帶有鏈條背帶的迷你款式！柔滑的皮革搭配細緻的金屬佩飾，更增加細節重點，除了超嫩的長春花藍嫩紫色，也有奶茶棕、楓葉酒紅、杜松綠等多款色選，絕對是BURBERRY最新標誌性包款。

▲BURBERRY Olympia迷你鍊條包。（圖／BURBERRY）

2022 Pantone長春花藍包包推薦：PRADA 珠片網布手提袋

PRADA這款迷你托特包細看全是珠片綴飾，會隨著光線反射光澤，正面飾以標誌印花刺繡，搭配超嫩的長春花藍紫色皮革飾邊點綴，顯得粉嫩可愛！另外內層還有可拆式的萬用袋，更增加實用度。

▲PRADA 珠片網布手提袋。（圖／PRADA）

2022 Pantone長春花藍包包推薦：LOEWE Mini Puzzle Bag

LOEWE大紅的Puzzle包以柔軟的小牛皮製成，觸感極佳，最特別的是這款包包可以隨著肩背、斜背、手提等不同的背法改變包型，同時也不失包包該有硬挺，真的非常實用！在今年春夏也推出這款粉嫩的藍紫色調，更加具有春夏明豔的氣息。

▲LOEWE Mini Puzzle Bag。（圖／LOEWE）

2022 Pantone長春花藍包包推薦：Bottega Veneta CASSETTE鍊條編織肩背包

Bottega Veneta的編織系列一直是經典不退流行的款式，以品牌引以為傲的編織工藝而成的CASSETTE肩背包也有多款色選，精選細緻的小羊皮、手感柔軟細滑，還搭配精緻的粗鏈條，不管是肩背或是手拿、都辨識度十足。

▲Bottega Veneta CASSETTE鍊條編織肩背包。（圖／Bottega Veneta）

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