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莫允雯選滑雪裝不看顏值　曾摔到「尾椎移位」：像屍體被移開　

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▲莫允雯出席THE NORTH FACE 101 雪季快閃店 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

THE NORTH FACE 101 雪季快閃店今（22日）正式開幕，請到女星莫允雯搶先逛店並示範雪地穿著，她透露這兩年很瘋板類運動，但也曾有過痛苦回憶，過去練習滑雪時大部分時間都「躺在地板上度過」，甚至還摔到尾椎骨移位，「真的很危險！」

▲▼莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲▼莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲莫允雯首次接觸滑雪是在美國讀高中時 。（圖／品牌提供）

莫允雯首次接觸滑雪是在美國讀高中時，當時被騙越抖越好滑，莫允雯笑說：「結果根本從上面摔下來，大部分時間都躺在地上。」她更曾在北海道雪場練習轉彎時不慎摔倒，痛哭到無法移動，莫允雯回憶起來心有餘悸：「教練當時叫我不要動，一邊把我推開慢慢移動。原來是摔到尾椎骨有點移位，後來看中醫慢慢調理，所以是真的很危險。」不過莫允雯沒有因此放棄，之後運動細胞打開，這兩年慢慢沒有摔得那麼慘，各種板類運動，滑板、衝浪樣樣都來。

▲▼莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲莫允雯挑選滑雪服注重保暖與防水性能 。（圖／品牌提供）

莫允雯此次演繹品牌黃白滑雪外套搭配吊帶褲，對她而言保暖與防水性能缺一不可，她提到：「因為摔倒的時候衣服會濕掉，機能性非常重要。」莫允雯更分享，品牌本季有吊帶褲、鬆緊帶設計，包括褲子也是寬鬆很好活動，對於初學者來說再適合不過，因為裡面可以穿很多護具，但卻不會被發現，再加上多種復古色系，拍照一樣好看。

▲▼莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲▼莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲ THE NORTH FACE 101快閃店。（圖／品牌提供）

THE NORTH FACE 101快閃店活動今起開賣至2022年1月10日，重點單品包括以街頭服飾系列啟發的「Freeride系列」，有大面積的明亮紫色搭配防水透氣科技隨時保持乾爽。另也有以50/50DOWN科技打造的輕型羽絨服，將長管型鵝絨填充單元置於透氣防風面料上，既保暖又能維持服裝內空氣流通。
 

關鍵字：

THE NORTH FACE, 台北 101, 莫允雯

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