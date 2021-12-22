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營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

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▲▼ 營養師推薦「適合減肥」的5種水果。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲減肥時選對水果，也能安心吃不怕發胖。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

很多人減肥或控制體重時，除了避開油炸、甜點等高熱量食物外，也有不少人擔心水果含糖量高會發胖而不敢吃，但其實只要選對水果，不僅能幫助減肥，還有助於維持身體健康、預防疾病。就有營養師推薦減肥時很適合吃以下5種水果，熱量低又有飽足感，可以放心吃。

▲▼ 營養師推薦「適合減肥」的5種水果。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃葡萄柚

葡萄柚本身熱量很低，半顆僅有約39大卡，且含有豐富維生素A、維生素C和纖維質，可增加飽足感、促進腸胃蠕動，葡萄柚的升糖指數GI值也低，可以維持血糖平衡，對於減肥、維持體重有幫助。曾有一項針對85位肥胖患者的研究中發現，飯前吃葡萄柚或喝葡萄柚汁12週，體重減輕了7.1%，膽固醇數值也有所改善。

▲▼ 營養師推薦「適合減肥」的5種水果。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃蘋果

蘋果雖然吃起來甜，但其實熱量低、含糖量也不高，還含有多種維生素，屬於低卡高營養水果，且纖維含量高，能帶來飽足感，有助於減肥。也曾有研究顯示，比起喝蘋果汁，直接吃整顆蘋果，更能減少飢餓感及控制食慾。

▲▼ 營養師推薦「適合減肥」的5種水果。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃莓果類

像是藍莓、黑醋栗、草莓等莓果類水果，不僅熱量低，還含有許多重要維生素、礦物質、纖維和多酚、花青素等強大的抗氧化劑，營養非常豐富，有助於降低膽固醇、血壓，並能減少發炎反應，提升免疫力，對於延緩老化、維護大腦健康也很有幫助。

▲▼ 營養師推薦「適合減肥」的5種水果。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃奇異果

奇異果的營養價值很高，富含維生素C、維生素E、葉酸，對身體健康很有益處，奇異果還含有蛋白水解酶和豐富膳食纖維，能促進消化、循環代謝，加快脂肪分解速度。有研究顯示，奇異果可幫助控制血糖、改善膽固醇及維持腸道健康，這些也都有助於減肥。

▲▼ 營養師推薦「適合減肥」的5種水果。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃橘子

橘子和其他柑橘類水一樣，熱量低、含糖量也不高，且含有豐富維生素A、B、C及纖維質，有助於增加飽足感，還有美白、抗發炎的效果。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 水果, 熱量, 低糖, 營養師

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