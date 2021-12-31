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「長春花藍」皮夾仙氣爆棚！Burberry、Chanel格紋超美　這款千元有找

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文／美人圈

2022年Pantone代表色出爐啦！由優雅的「長春花藍」Very Peri拿下，融合藍色的沈穩和紫色的活潑，提醒人們在疫情之下，也別忘記活出自我、保有創造力，這回編輯也特蒐多款「長春花藍」精品皮夾，讓我們在年末好換上一顆新錢包，開啟新氣象！

2022 Pantone「長春花藍紫」皮夾推薦1：Burberry Lola衍縫羔羊皮折疊短夾

BURBERRY Lola迷你短夾，以高級羔羊皮製成，手感細滑柔軟，搭配外縫線設計以及長春花紫配色，內裏還搭配寶寶藍拼色，由內而外都顯得特別活力有朝氣，陪我們揮別混沌的2021年。

▲長春花藍皮夾。（圖／美人圈）

▲Burberry Lola衍縫羔羊皮折疊短夾。（圖／Burberry、BEAUTY美人圈）

2022 Pantone「長春花藍紫」皮夾推薦2：Coach WYN信封皮夾

Coach WYN信封皮夾以經典信封造型為主，看起來格外別緻優雅，長春花藍紫與深紫撞色，帶點神秘魅惑的外觀，渾身散發濃濃高級感。

▲長春花藍皮夾。（圖／美人圈）

▲Coach WYN信封皮夾。（圖／小紅書@皮皮王脸酱）

2022 Pantone「長春花藍紫」皮夾推薦3：Fennec 半月迷你皮夾

韓妞最愛的Fennec以質感極佳的全真皮革出名，不要太多華麗裝飾，簡單的半月弧型上蓋，最後裹上最正統的「長春花紫」配色，就能彰顯其簡約優雅。

▲長春花藍皮夾。（圖／美人圈）

▲Fennec 半月迷你皮夾。（圖／Fennec）

2022 Pantone「長春花藍紫」皮夾推薦4：Bottega Veneta 編織短夾

時尚內行人最愛的Bottega Veneta編織包也有Pantone色！穿上「長春花藍紫」外衣，瞬間超級亮眼，比起常見的棕色、黑色款式也更不容易撞款，凸顯你的與眾不同以及無限創造力。

▲長春花藍皮夾。（圖／美人圈）

▲Bottega Veneta 編織短夾。（圖／harrods.com）

2022 Pantone「長春花藍紫」皮夾推薦5：Jacquemus 迷你手提包

這幾年迷你包當道，除了能當包包，更可以作為皮夾配件使用，可說是時尚界一石二鳥最佳代表，而迷你包始祖Jacquemus也有推出藍紫款式，再融合一點點芋泥紫，夢幻又不失格調，無論手提或當腰包，都是360度零死角的仙氣爆棚～

▲長春花藍皮夾。（圖／美人圈）

▲Jacquemus 迷你手提包。（圖／lyst官網、buro.）

2022 Pantone「長春花藍紫」皮夾推薦6：Chanel 19 口蓋長皮夾

呼叫小香迷！Chanel 19可說是這幾年的當紅炸子雞，小資女買不起包包，不妨也可以從這款 口蓋長皮夾開始入手，正宗的「長春花藍紫」結合放大菱格紋元素以及皮穿鍊雙Ｃ Logo，處處都充滿設計巧思，時尚迷絕對不能錯過！

▲長春花藍皮夾。（圖／美人圈）

▲Chanel 19 口蓋長皮夾。（圖／小紅書@Sloer）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Pantone, 長春花藍, 皮夾, 錢包

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