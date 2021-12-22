吳姍儒怕「小妹太辣」會勾引到公公！分享個人維繫感情「不二法門」

記者王則絲／台北報導

女星吳姍儒（Sandy）今（22日）來到台中新光三越Marc Jacobs全新店面開幕活動，穿著一身薰衣草紫色的針織衫亮麗現身，由於大婚日期將至，關於婚禮造型她表示將以經典款為主，「性感」則會是小妹的風格，她搞笑說道：「我怕我妹會勾引到公公，我妹那個辣法不知道他那天會發生什麼事！」近期娛樂圈十分不平靜，而感情穩定、即將步入禮堂的吳姍儒，今天也分享了維繫感情的「不二法門」。

▲吳姍儒出席Marc Jacobs台中新光三越全新店面開幕活動。（圖／品牌提供）



吳姍儒的婚禮即將在明年1月29日舉行，關於婚禮的造型，她表示就是穿經典款婚紗，「不會性感啦，那不是我的路線。」並提到家中三姐妹的風格都不同，「大妹就是比較秀氣，有一點大家閨秀那種感覺；我小妹就是『妹仔』，我每次看她這樣都說你不冷嗎？」由於小妹走的是性感辣妹路線，吳姍儒更加碼開起玩笑：「我怕我妹會勾引到公公，我妹那個辣法不知道他那天（婚禮）會發生什麼事，要是不小心勾引到公公，我這邊先跟婆婆說一聲抱歉。」笑翻現場，但她也馬上自打嘴巴：「我為什麼一直亂講話！」

▲吳姍儒穿著薰衣草紫色針織衫亮麗出席。（圖／品牌提供）



而關於近期娛樂圈鬧得沸沸揚揚的王力宏婚變消息，吳姍儒也早已做好面對相關問題的準備，問及看到這樣的事情，面對結婚會感到害怕嗎？她不忘幽默回答：「一半一半吧，你永遠不可能百分之百確定（會發生什麼事），不可能因噎廢食，就看看吧，反正我也沒結過，如果結第二次我就會很有心得！」

▲吳姍儒示範Marc Jacobs秋冬最新包款。（圖／品牌提供）



與另一半感情穩定，就要步入禮堂的吳姍儒，今天也分享自己維繫感情的方法，她提到：「我覺得我們本來就是從好朋友開始，所以我們倆非常愛聊天，我話很多，他也很會聆聽、會慢慢的分析、也會分享他自己的事，所以我們最多維繫感情的方式就是『大量對話』。」表示兩人私下真的很愛講話，不論是正經的、笑鬧的都能聊，並且不吝嗇分享各自發生的生活大小事，就是要多講，才能維持彼此的興趣。

▲Marc Jacobs台中新光三越門店首賣款「老虎紋相機包」。（圖／記者王則絲攝）



今天來到Marc Jacobs於台中新光三越全新開幕的店面，吳姍儒在針織衫裡僅穿著一件短版小可愛，表示自己今天就是個「妹子」，透過小心機偷偷耍辣，逛了一圈秋冬新品，吳姍儒最推薦今年推出的毛毛包款，包括兩種毛絨的Snap shot相機包，以及另一款早春的滾毛邊款式Tote Bag托特包，全是冬季最時髦的元素，不過這兩種毛都是人工皮草，不用擔心對動物的影響。

▲Marc Jacobs台中新光三越專門店。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



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