10雙「精品毛毛拖鞋」是冬日爆款！CELINE無痛增高、BV綠穿上巨顯白

文／美人圈

近日氣溫驟降，冬日的氣息越來越濃厚，是時候添購保暖又可愛的穿搭配備啦！小編整理了10款「精品毛毛拖鞋」，包括CELINE、DIOR、PRADA、LV、CHANEL...等，不僅能當居家拖使用，外出搭配也超時髦！話不多說，趕緊下滑來看哪款命中你的心吧～

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：CELINE Open Slide Slipper

CELINE這款毛絨拖鞋一上市就被瘋搶啊！採用柔軟有份量感的羊毛，打造舒適度滿分的鞋面，綴上皮革材質的凱旋門LOGO，相當的精緻，重點是採用厚底設計，穿上它直接無痛增高，女孩們絕對可以無腦購入！

▲CELINE 毛絨拖鞋。（圖／小紅書＠是CC吖、＠小西西cc_）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：BOTTEGA VENETA RESORT SPONGE

BV綠無疑是今年最火的單品之一啊！這款拖鞋也不例外，穿上它不僅時髦度大增，還巨顯腿白！重點是價格相較其他大牌也較好入手，除了BV的經典包款外，這款時尚迷也必須包下。

▲BOTTEGA VENETA RESORT SPONGE。（圖／小紅書＠CreamH中古、＠Shake摇摇）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：DIOR DWAY 涼鞋

DIOR這雙「DWAY」拖鞋以羊毛材質製成，鞋面飾有「CHRISTIAN DIOR」標誌刺繡，令人一眼就認出品牌設計特色，鞋底為橡膠材質，可於室內及戶外穿著，一共出了黑、白兩色，都相當百搭！

▲DIOR DWAY 涼鞋。（圖／DIOR）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：CHANEL蜜兒拖鞋

CHANEL這雙精美的絨毛拖鞋，是以黑色X金色編織針織而成，做工相當細緻，綴上復古金色雙C LOGO，充滿品牌高貴奢華感啊！不管是裙裝、褲裝都能隨意搭配，走上街最亮眼非你莫屬～

▲CHANEL蜜兒拖鞋。（圖／CHANEL）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：FENDI 棕色羊皮拖鞋

FENDI的棕色羊皮總是特別吸引人，滿版FF印花實在超經典！還特別設計可褶疊式後跟，穿上腳舒適度大大提升，無論是在家、上街都讓你捨不得脫下它！

▲FENDI 棕色羊皮拖鞋。（圖／FENDI）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：LOUIS VUITTON HOMEY 平底涼鞋

LV這款Homey平底拖鞋選用奢華貂皮毛製作，特大LV標誌相當引人矚目！還設有初剪貂皮毛鞋墊，質感柔軟輕巧，是一雙顏值和舒適度兼具的浮誇鞋款。一共出了黑、灰及粉三色，你Pick哪一款呢？

▲LOUIS VUITTON HOMEY 平底涼鞋。（圖／LOUIS VUITTON）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：BALENCIAGA Furry Slide Sandal

巴黎世家這雙火到不行的毛毛拖，在IG和小紅書上出鏡率極高！毛絨絨的療癒觸感，搭配BALENCIAGA經典彩帶標誌，真的令人愛不釋手！不僅冬天能搭配外，一年四季的穿搭也都能派上用場～

▲BALENCIAGA Furry Slide Sandal。（圖／小紅書＠Seeyuu、＠rr1_）

孫芸芸實穿搭配紅色指甲油，讓腿看起來更白皙，再搭配金色腳鍊，真的時髦度爆表！

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：LOEWE 羊毛拖鞋

LOEWE新上市的這款拖鞋，由蓬鬆柔軟的羊毛製成，側邊放上綴有經典LOGO的皮革標誌，還做有適合戶外穿著的皮革鞋底，不僅外型可愛迷人，連細節都相當別緻呢！黑灰、鵝黃及楓葉紅色都充滿濃濃的冬日氛圍～

▲LOEWE 羊毛拖鞋。（圖／LOEWE）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：PRADA 毛巾布拖鞋

PRADA這雙拖鞋也是話題度超高！由溫暖舒適的毛巾布製成，綴上品牌的大LOGO字樣刺繡，黑、白兩色相當百搭，粉色和黃色是繽紛的馬卡龍色系，喜愛的姐妹們可以加入購物車。

▲PRADA 毛巾布拖鞋。（圖／PRADA）

▲PRADA 毛巾布拖鞋。（圖／小紅書＠张家衣、＠Lisasssss）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：GUCCI 互扣式雙G拖鞋

GUCCI這款拖鞋以羊毛打造，搭配撞色雙G LOGO，展現了別出心裁的設計，泰迪熊配色令人少女心噴發，絕對是冬日最萌最保暖的配備。

▲GUCCI 互扣式雙G拖鞋。（圖／GUCCI）

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