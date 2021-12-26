fb ig video ETtoday search mobile

10雙「精品毛毛拖鞋」是冬日爆款！CELINE無痛增高、BV綠穿上巨顯白

>

文／美人圈

近日氣溫驟降，冬日的氣息越來越濃厚，是時候添購保暖又可愛的穿搭配備啦！小編整理了10款「精品毛毛拖鞋」，包括CELINE、DIOR、PRADA、LV、CHANEL...等，不僅能當居家拖使用，外出搭配也超時髦！話不多說，趕緊下滑來看哪款命中你的心吧～

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：CELINE Open Slide Slipper

CELINE這款毛絨拖鞋一上市就被瘋搶啊！採用柔軟有份量感的羊毛，打造舒適度滿分的鞋面，綴上皮革材質的凱旋門LOGO，相當的精緻，重點是採用厚底設計，穿上它直接無痛增高，女孩們絕對可以無腦購入！

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲CELINE 毛絨拖鞋。（圖／小紅書＠是CC吖、＠小西西cc_）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：BOTTEGA VENETA RESORT SPONGE

BV綠無疑是今年最火的單品之一啊！這款拖鞋也不例外，穿上它不僅時髦度大增，還巨顯腿白！重點是價格相較其他大牌也較好入手，除了BV的經典包款外，這款時尚迷也必須包下。

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲BOTTEGA VENETA RESORT SPONGE。（圖／小紅書＠CreamH中古、＠Shake摇摇）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：DIOR DWAY 涼鞋

DIOR這雙「DWAY」拖鞋以羊毛材質製成，鞋面飾有「CHRISTIAN DIOR」標誌刺繡，令人一眼就認出品牌設計特色，鞋底為橡膠材質，可於室內及戶外穿著，一共出了黑、白兩色，都相當百搭！

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲DIOR DWAY 涼鞋。（圖／DIOR）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：CHANEL蜜兒拖鞋

CHANEL這雙精美的絨毛拖鞋，是以黑色X金色編織針織而成，做工相當細緻，綴上復古金色雙C LOGO，充滿品牌高貴奢華感啊！不管是裙裝、褲裝都能隨意搭配，走上街最亮眼非你莫屬～

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲CHANEL蜜兒拖鞋。（圖／CHANEL）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：FENDI 棕色羊皮拖鞋

FENDI的棕色羊皮總是特別吸引人，滿版FF印花實在超經典！還特別設計可褶疊式後跟，穿上腳舒適度大大提升，無論是在家、上街都讓你捨不得脫下它！

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲FENDI 棕色羊皮拖鞋。（圖／FENDI）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：LOUIS VUITTON HOMEY 平底涼鞋

LV這款Homey平底拖鞋選用奢華貂皮毛製作，特大LV標誌相當引人矚目！還設有初剪貂皮毛鞋墊，質感柔軟輕巧，是一雙顏值和舒適度兼具的浮誇鞋款。一共出了黑、灰及粉三色，你Pick哪一款呢？

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON HOMEY 平底涼鞋。（圖／LOUIS VUITTON）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：BALENCIAGA Furry Slide Sandal

巴黎世家這雙火到不行的毛毛拖，在IG和小紅書上出鏡率極高！毛絨絨的療癒觸感，搭配BALENCIAGA經典彩帶標誌，真的令人愛不釋手！不僅冬天能搭配外，一年四季的穿搭也都能派上用場～

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲BALENCIAGA Furry Slide Sandal。（圖／小紅書＠Seeyuu、＠rr1_）

孫芸芸實穿搭配紅色指甲油，讓腿看起來更白皙，再搭配金色腳鍊，真的時髦度爆表！

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：LOEWE 羊毛拖鞋

LOEWE新上市的這款拖鞋，由蓬鬆柔軟的羊毛製成，側邊放上綴有經典LOGO的皮革標誌，還做有適合戶外穿著的皮革鞋底，不僅外型可愛迷人，連細節都相當別緻呢！黑灰、鵝黃及楓葉紅色都充滿濃濃的冬日氛圍～

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲LOEWE 羊毛拖鞋。（圖／LOEWE）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：PRADA 毛巾布拖鞋

PRADA這雙拖鞋也是話題度超高！由溫暖舒適的毛巾布製成，綴上品牌的大LOGO字樣刺繡，黑、白兩色相當百搭，粉色和黃色是繽紛的馬卡龍色系，喜愛的姐妹們可以加入購物車。

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲PRADA 毛巾布拖鞋。（圖／PRADA）

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲PRADA 毛巾布拖鞋。（圖／小紅書＠张家衣、＠Lisasssss）

2021冬日爆款「精品毛毛拖鞋」推薦：GUCCI 互扣式雙G拖鞋

GUCCI這款拖鞋以羊毛打造，搭配撞色雙G LOGO，展現了別出心裁的設計，泰迪熊配色令人少女心噴發，絕對是冬日最萌最保暖的配備。

▲毛毛拖鞋。（圖／美人圈）

▲GUCCI 互扣式雙G拖鞋。（圖／GUCCI）

【延伸閱讀】

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦！DIOR、LV、LOEWE、BV 時髦百搭，顯瘦顯腿長選這款！

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦！CELINE、LV、LOEWE簡約百搭，打造時髦假日休閒感

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦！CELINE、PRADA、LV 絕美又百搭，這款萬元內可入手！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 毛毛, 拖鞋, 冬天, 保暖

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖

穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖

排便卡卡？營養師教你「438纖食法」，讓便秘別來亂 唐嫣粉色西裝撞「純元皇后」氣場艷壓　網見一差異：御姐直接變阿姨 47歲賈靜雯聖誕穿搭根本少女　米倉涼子薄紗深V貴婦裝辣翻 「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑 《華燈》3種「渣男」現實生活也超多！甜言蜜語、軟弱逃避絕不要交往 練出「纖長美腿」必改6大習慣！在家穿拖鞋、放鬆趴睡居然都上榜 詢問度飆升！THE FACE SHOP、IPSA攜手潮牌推出「最美聯名」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面