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聚餐讓人瘦不了！營養師曝「披薩」熱量高過炸物，醬料是大魔王

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▲▼營養師曝「披薩」熱量高過炸物。（圖／Unsplash）

▲年末聚餐機會多，小心體重飆升。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年底佳節正是聚餐的好日子，營養師高敏敏指出，聚餐和發胖有直接關係，聚餐要絕對要「擇食」才能眾人皆胖你獨受，她貼心列出聖誕大餐熱量圖鑑，什麼該吃又該吃多少，讓你一目了然。

▲▼營養師曝「披薩」熱量高過炸物。（圖／Unsplash）

美食大餐隱藏發胖陷阱，以熱量來看，一片披薩的熱量可能比鹹酥雞、炸薯條還高，而蛋糕、豬腳和烤雞這種需要分食的料理，更是有吃到就好，份量若是攝取太多，熱量很容易超標，以成年男性來說一天攝取熱量約1800大卡，女生則是1600大卡，高敏敏建議照著以下吃法最放心。

▲▼營養師曝「披薩」熱量高過炸物。（圖／Unsplash）

#先吃菜再吃肉、再吃澱粉類

因為蔬果擁有豐富的膳食纖維跟植化素，營養素可以增加飽足感、幫助消化也能墊個胃。

#以低脂肉類為主

例如：海鮮類的油脂跟飽和脂肪比牛排紅肉類低，牛排可選菲力牛排油脂含量較低、雞肉類可選雞胸肉，豬肉里肌肉取代培根，熱量與油脂比較低。

#烹調方式以清蒸水煮為主、油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康

不想吃進過多熱量，擇食很重要，如果是一起在家料理，盡量清蒸、水煮、烘烤的比較健康，並多搭配蔬菜。

#醬料熱量驚人

沙拉醬、番茄醬、蜂蜜芥末、美乃滋、沙茶醬的熱量高，建議要多品嘗食物的原味、減少沾醬或選擇和風、油醋、橄欖油等。

#甜食及飲料以少糖、無糖為主 

選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖降低糖分油脂熱量的攝取，餐點之外，酒精攝取量也要特別注意。

▲▼營養師曝「披薩」熱量高過炸物 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

關鍵字：

年末聚餐, 熱量

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