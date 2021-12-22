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Lisa扮「聖誕老人」喜迎七千萬粉絲！「白毛捲髮帽」太Ｑ被問翻

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記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Lisa早先傳出確診新冠肺炎，不過果然是年輕力勝，短時間內就順利康復、頻頻曬出新貼文，近日Lisa就貼出一組美照，喜迎IG七千萬追蹤成就，她頭戴一頂「白毛捲髮帽」，乍看之下就像是在扮白髮聖誕老人，粉絲都紛紛喚她：「Santa Lisa！」而這頂「白毛捲髮帽」也因為戴起來太Ｑ，而被網友們問翻了。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa IG追蹤人數正式突破七千萬大關。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK在全球人氣超高，四位成員在IG上的追蹤人數都相當可觀，其中Lisa於近日正式突破了七千萬粉絲數大關，並正好貼出一組自拍美照，只見Lisa頭上戴著一頂白色絨毛帽子，不仔細看還真的蠻像捲捲的白髮，剛好因應即將來臨的聖誕節，許多粉絲就紛紛喚她：「Santa Lisa！」認為Lisa就像是在扮聖誕老人一樣，大讚：「太漂亮了」、「天使Lisa」、「恭喜七千萬粉絲！」

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa頭戴一頂「白毛捲髮帽」被網友稱是「Santa Lisa」，戴起來太Ｑ被問翻。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

而也因為這組照片，讓Lisa頭上的「白毛捲髮帽」被網友們問翻了，原來這是來自韓國配飾品牌AWESOME NEEDS所推出的毛帽，份量感毛絨造型看起來超療癒，以燈罩的形狀呈現，與Lisa的淺金髮色特別相襯，巨可愛的外型讓詢問度瞬間飆高，且不像許多大牌精品一般昂貴，這頂「白毛捲髮帽」換算台幣大約1,680元，即使是小資女們也都能輕易入手。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa同款帽子來自AWESOME NEEDS。（圖／翻攝自IG@awesomeneeds）

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關鍵字：

Lisa, 帽子, 穿搭, AWESOME NEEDS, 聖誕Lisa

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