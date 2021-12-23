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「蕾神效應」引發的4個網路現象　必知「最新用語」、網友閱讀力大提升

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編輯／JJ

自17日李靚蕾寫下千字文，勇敢站出來指認王力宏的渣男行徑後，全台的網友們都吃定了這個瓜，砲火延燒各處蔓延程度驚人，不過近幾日話題已平緩許多，接近落幕階段，這段期間「蕾神效應」在網路上就引起不少有趣的現象，包括不可不知的最新網路相關用語，更有網友點出：「大家的閱讀能力上升！」引發認同，以下一起來看看。

▲網路現象 。（圖／翻攝自IG）

▲李靚蕾與王力宏的婚變消息，在網路上引發不少有趣的現象。（圖／翻攝自IG@jl.leilei）

＃網友們閱讀能力提升

由於李靚蕾所發出的貼文，全是字數非常多的千字文，但她不只條理清晰、內容有爆點、又懂得起承轉合以及邏輯佐證，除了闡述的內容令各界震驚之外，文筆表達能力更是意外成為焦點，許多網友都說：「平常根本不太看字的，但是這千字文我全都看完了」、「閱讀能力整個大提升」還有不少人表示：「李靚蕾出書我一定買！」把李靚蕾的文章像神一般膜拜。

＃不可不知的最新網路用語

從李靚蕾以及王力宏所發出的聲明當中，有許多詞彙被網友拿來當作最新的潮流用語，並製作成數量龐大的哏圖，近日在網路上廣為流傳，與李靚蕾相關的用語，大多以「蕾」字諧音為主，包括蕾神效應、蕾神之鎚、蕾神索爾、鈕祜祿・靚蕾⋯⋯，王力宏的部分則有見宏就休、宏荒之力⋯⋯等帶有「宏」字諧音的詞。

▲網路現象 。（圖／翻攝自IG）

▲王力宏《A.I. 愛》片段，原詞為「到底道德放在哪裡？」不過經過Auto-Tune處理後，變成「到底大潤發在哪裡？」成為最新網路用語。（圖／翻攝自YouTube）

另外，從聲明稿中也有不少詞彙成為網友近期最愛的用語，像是願意麵對、吾疆、Hello stranger、Nice try、左思右想⋯⋯，以及出自王力宏經典歌曲的部分歌詞，「多的是你不知道的事」、「到底大潤發在哪裡（到底道德放在哪裡）」也都在短時間內爆紅。

＃宣佈停班停課

由於雙方的爆料或聲明有時會在深夜發出，導致群眾們集中在深夜吃瓜，無法好好睡覺，就有許多網友玩笑表示，呼籲政府「今天應該宣布停班停課」，成為一個時事哏。

▲網路現象 。（圖／翻攝自IG）

▲網友們為了跟追消息也徹夜未眠，竟是搞笑呼籲應該要「停班停課」。（圖／翻攝自IG@jl.leilei）

＃網友們忽然懂得體恤媒體

媒體們因為此次王力宏與李靚蕾婚變的消息全都累壞了，為趕著第一時間為更多網友提供消息，並且整理重點、追問更多內容，簡直沒日沒夜的工作，也讓平時毒舌的網友，竟是開始體恤媒體記者以及網路小編，紛紛留言：「小編辛苦了」。

►命理師揭6種「渣男面相」！這些「習慣性小動作」代表容易劈腿

關鍵字：

蕾神效應, 網路用語, 王力宏, 李靚蕾, 網路現象

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