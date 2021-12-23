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刮痧緊緻又排毒？皮膚科醫師曝5大NG行為，讓你越保養越顯老

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▲▼皮膚科醫師曝越保養越老的5大NG行為。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，想有好肌膚先注意是否有錯誤保養習慣。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

編輯／Amanda　

許多人愛保養是為了延緩老化、維持青春好狀態，但小心有些錯誤保養行為可是會讓你美肌不成，反而傷害肌膚，讓肌膚變得更乾燥、敏感，甚至加速老化！皮膚科醫師就指出5個NG保養習慣，快來看看你犯了幾個？

▲▼皮膚科醫師曝越保養越老的5大NG行為。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好清潔很重要，但過度清潔反而不好。（圖／翻攝IG@ahc.official）

NG 1：過度清潔

有些人以為洗臉洗到肌膚很乾爽緊繃才有洗乾淨，就頻繁洗臉或常使用洗臉機、皂基洗面乳，但這樣容易過度清潔，破壞皮脂膜，導致肌膚防禦力下降，使肌膚乾燥、微生態混亂，可能出現爆痘、角質層受損、肌膚變薄，甚至容易泛紅、敏感，反而會肌膚更容易老化。

NG 2：錯誤按摩刮痧

塗抹保養品時，可適度輕柔按摩，但按摩手法過重或每天用刮痧板想排毒養顏，小心美顏不成反而造成肌膚負擔，甚至刺激、損傷。肌膚不需要排毒，過度的拉扯、按摩也會破壞皮膚與筋膜的鏈接緊密度，反而會使肌膚更鬆弛下垂，老化更快速。

NG 3：過度補水

因為肌膚乾燥想為肌膚「補滿水」，就學明星每天敷面膜，連續敷好幾天，或是使用網上流傳的「三明治面膜補水法」，都會讓角質層過度水合，角質細胞間的鏈接被斷開，導致水分流失、肌膚屏障變得脆弱，反而容易讓肌膚變薄、變敏感，還容易乾燥，使肌膚問題隨之而來。

NG 4：頻繁更換保養品

有些人保養品用幾天覺得沒效或是一看到新出的保養品，就想立刻更換新的來用，但頻繁更換保養品對肌膚來說很不好。一般而言，肌膚的更新週期是28天，肌膚還沒適應產品，又換一個新的產品，容易刺激皮膚，使肌膚變得敏感、引發其他肌膚問題。

NG 5：直接用粉底取代防曬

現在底妝產品大多數都帶有防曬係數，不少人為求方便會直接上粉底而省略防曬產品，但在追求輕薄自然妝效的前提下，粉底使用量通常不多，防曬力很難達到其所標示的係數，防曬力大打折扣，不僅曬黑、曬出斑點，還使肌膚老化。

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關鍵字：

保養, 護膚, 錯誤, 壞習慣, NG, 誤區, 皮膚科醫師, 醫生

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