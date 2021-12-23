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春季頰彩畫龍點睛！「口罩腮紅對應色」這樣挑，肌膚更透亮

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▲▼春季「口罩腮紅對應色」必學 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲腮紅也可和口罩相互搭配，瞬間提亮肌膚。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

每天戴著口罩，你有多久沒有好好刷上腮紅了呢？越來越多女生喜歡利用不同顏色口罩為整體造型加分，美妝品牌PAUL&JOE提出想要氣色更好，更該隨著口罩顏色來挑腮紅，口罩上緣隱約透出的好氣色，讓你看起來更精緻。

#白色口罩

白色口罩給人乾淨整潔的印象，但和肌膚對比之下會使膚色顯得暗淡，建議使用有提亮效果的腮紅。

#灰色或黑色口罩

灰黑色口罩能幫助收縮臉部輪廓，有瘦臉的效果，黑色和肌膚對比能使肌膚提亮，但是眼下的陰影或暗沉會更加明顯。推薦接近血色的紅色調較強的腮紅。

#粉色口罩

越來越多女生喜歡用粉色口罩，戴起來增添整體氣色，更能襯托肌膚的美麗，但是若是太重的粉色會使臉部整體看起來有稍稍泛紅感，這時建議選擇不偏紅的顏色，幫助矯正肌膚過紅的印象。

#米色口罩

近來大流行的米色口罩，戴起來很協調自然，但有就是因為膚色完美融合，所以容易給人沒有精神的平淡感，因此建議選擇帶有立體感的腮紅，重塑臉部的輪廓。

▲▼春季「口罩腮紅對應色」必學。（圖／品牌提供）

▲PAUL & JOE 貓絨絨西洋菊雙色腮紅組，#01，1,350元。

▲▼春季「口罩腮紅對應色」必學。（圖／品牌提供）

▲RMK 眼頰多采棒，#03 Berry Chic，1,100元。

▲▼春季「口罩腮紅對應色」必學。（圖／品牌提供）

▲CLINIQUE Holiday小花彩盤，2,000元。

關鍵字：

腮紅, 口罩, 選色

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