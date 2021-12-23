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香奈兒彗星絲絨唇膏美炸、Armani訂製唇膏「收納盒」只送不賣

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▲▼美哭！香奈兒推出全新彗星絲絨唇膏 。（圖／品牌提供）

▲2022年早春唇膏比美。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

無懼口罩疫情，2022年的唇膏一家比一家更精彩，香奈兒推出全新限量超炫耀彗星絲絨唇膏，閃耀星辰美的就像藝術品，Armani則祭出時尚系黑管唇膏迎戰，濃郁飽和質地搭上水滴切面設計，光看就很勸敗。

香奈兒女士在1932年在彗星啟發下，首度發表個人頂級珠寶系列Bijoux de Diamants》。2022 年，品牌經典唇膏問世16 年後，香奈兒推出超炫耀彗星絲絨唇膏，靈感她最鍾愛的星辰，揉合彗星般閃耀粒子的絲絨質地，並採用特殊的按壓式設計。

▲▼美哭！香奈兒推出全新彗星絲絨唇膏 。（圖／品牌提供）

CHANEL 香奈兒超炫耀彗星絲絨唇膏，1,410元。

一共推出8款新色，鐫刻彗星圖騰，向香奈兒頂級珠寶系列的經典項鍊致敬，為每個重要時刻畫龍點睛。配方添加極致珠光粒子，為焦糖米色、暖棕紅色與閃耀鮮豔的磚紅色注入細緻柔霧珠光質地，一抹就是深邃飽和的色澤。

▲▼美哭！香奈兒推出全新彗星絲絨唇膏 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華絲緞訂製唇膏，1,400元。

Armani也推出全新14色奢華絲緞訂製唇膏，同時擁有高度顯色、持久妝效、舒適觸感，外表為時尚奢華的細黑管，搭配精準水滴切面，一抹打造絕美雙唇。

▲▼美哭！香奈兒推出全新彗星絲絨唇膏 。（圖／品牌提供）

▲品牌祭出超優贈品，收納盒只送不賣。

為了慶祝唇膏上市，品牌祭出上市限時買贈活動，開賣前2天只要購買任2支奢華絲緞訂製唇膏，即可獲得奢華唇彩收納盒+黑曜岩新生奇蹟精萃露10ml+設計師水感光影粉底5ml，早買早享受，還可獲得人氣贈品。

關鍵字：

香奈兒, armani, 2022, 唇膏

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