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2022神級唇彩新品！YSL蜜唇膏晶亮光感美翻、心機彩粧首款保養嫩唇釉

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記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、記者張毓容攝

2021還在倒數中，2022早春唇妝新品已紛紛強勢來襲！明年1月有不少彩妝品牌將推出全新唇彩，尤其水潤晶亮的蜜糖光感唇妝超熱門，包含YSL、資生堂心機彩粧和肌膚之鑰都推出超美唇彩，尤其YSL更推出首款無色護唇膏，還沒上市就引爆討論話題。

▲▼ 2022神級唇彩新品。（圖／品牌提供）

▲▼ 2022神級唇彩。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲YSL 情挑誘吻晶亮蜜唇膏，NT$1,380。

YSL將於2022推出全新蜜糖光感潤唇彩「情挑誘吻晶亮蜜唇膏」，獨特觸膚即融的蜜糖質地裡，注入加倍護唇配方，芒果養護精油和紅石榴修護精粹及擁有鎖水保濕效能的玻尿酸微球體，搭配顯色光燦複合物，一抹就化為有著濃郁色澤的晶透蜜糖薄膜，有著晶亮顯色的飽滿光澤，又有修護滋潤感，像是塗唇膏的同時，敷了一層水潤唇膜，輕鬆打造出水潤豐滿嘟唇效果。

▲▼ 2022神級唇彩新品。（圖／品牌提供）

▲▼ 2022神級唇彩。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲手上試色為2款潤唇膏及3款晶亮蜜唇熱門色。

全新情挑誘吻晶亮蜜唇膏更有著全新包裝，經典YSL LOGO以橫向圈住銀色圓形管身，共推出潤唇膏與晶亮蜜唇2大系列。2款潤唇膏更是YSL首次推出的無色護唇膏，包含帶有微細發光粒子的#1凍心冰晶和只有水潤透明感的#2誘惑軟糖。

▲▼ 2022神級唇彩。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲▼ 2022神級唇彩。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲▼ 2022神級唇彩。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲model實擦唇色依序為#4、#5、#12。

晶亮蜜唇則共推出10款色選，其中一定要優先鎖定的3大熱門色，包含帶點裸橘棕色調的肉桂奶茶色#4動心橙果、超顯氣質女人味的莓粉色#5甜心草莓，和一擦就有好氣色的甜美珊瑚粉色#12糖漬蜜桃。

▲▼ 2022神級唇彩新品。（圖／品牌提供）

▲資生堂 心機彩粧 心機星魅柔光嫩唇釉，NT$900。

資生堂心機彩粧將於2022年1月推出首創保養系嫩唇釉，採用獨家極潤鎖色科技配方，保濕凝膠質地一抹薄膜貼唇，完美鎖住高飽和色澤和高純度保濕，保養滋潤的同時持久顯色，即使戴口罩也不沾染，隨時維持剛完妝狀態。

▲▼ 2022神級唇彩新品。（圖／品牌提供）

▲▼ 2022神級唇彩新品。（圖／品牌提供）

▲▼ 2022神級唇彩新品。（圖／品牌提供）

▲model唇色依序為#PK301、#BE203、＃OR704。

心機星魅柔光嫩唇釉共推出5款「甜茶系」色選，其中人氣最高的色號包含溫柔甜美的蜜桃暖茶色#PK301、優雅氣質又百搭的裸粉調奶茶色#BE203和時尚氣場滿分的橘棕色調泰奶色#OR704。

▲▼ 2022神級唇彩新品。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 奢潤唇膏（聚光），NT$2,100。

而肌膚之鑰將推出第一支「養膚唇膏」，包含聚光、金燦2款全新質地。其中「聚光」添加高效保養成分及富含維他命E的頂級摩洛哥堅果油，可滋潤、修護保濕唇部肌膚，打造滑嫩美唇和長時間的舒適妝感，並呈現豐盈透亮的雙唇風采。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 唇膏, 唇釉, 唇彩, 唇妝, YSL, 資生堂, 心機彩粧, 肌膚之鑰

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