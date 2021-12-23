湯姆霍蘭德水邊大秀胸肌、腹肌！演完蜘蛛人變更壯，網嘆：長大了

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新生代漫威小鮮肉湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：無家日》是近期最火紅的電影之一，最年輕的「小蜘蛛」也因此人氣狂飆。湯姆霍蘭德曾在《蜘蛛人》中演出裸上身的養眼畫面，當時就已是十分精壯的身材，而日前他在西班牙進行水邊活動時，就被拍到秀出更為壯碩的胸肌、腹肌，Man味噴發的身材讓網友們都驚嘆：「真的長大了！」

▲湯姆霍蘭德曾在《蜘蛛人》系列電影中演出裸上身的養眼畫面。（圖／翻攝自《蜘蛛人》）



影迷們期盼已久的《蜘蛛人：無家日》終於在日前上映，且一上映便打破漫威影史票房紀錄，話題相當火熱。擁有一張娃娃臉的湯姆霍蘭德，總讓人感覺特別幼齒，雖然他確實是個25歲的年輕小伙，但仍比起同齡男生看上去年輕許多，為此他曾經感到困擾，但現在他則是很自豪有一張嫩臉。

▲湯姆霍蘭德主演新電影《秘境探險》。（圖／翻攝自劇照）



稚嫩臉蛋下身材卻一點也不小朋友，湯姆霍蘭德曾在《蜘蛛人：離家日》中演出裸上身的養眼畫面，當時就已是十分精壯的身材，但是在續集《蜘蛛人：無家日》後，緊接著又接拍新電影《秘境探險》，為看起來更有男子氣慨、符合角色設定，湯姆霍蘭德很明顯又壯了一圈，日前他在西班牙巴賽隆納進行水邊活動時，脫下防寒衣的模樣被捕捉下來，大秀訓練有成的胸肌以及腹肌，加上浸濕的頭髮，整個人Man味噴發。

▲湯姆霍蘭德水邊活動胸肌、腹肌大放送。（圖／翻攝自推特@THollandNews）



且即使是穿著衣服的拍攝現場照，也能看到湯姆霍蘭德的手臂愈來愈粗壯，可見這段期間相當勤奮苦練身材，網友們看到都驚嘆：「真的長大了」、「不是那個孩子了」、「很性感！」

▲《秘境探險》拍攝現場。（圖／翻攝自推特@giselleb1234）



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