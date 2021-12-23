fb ig video ETtoday search mobile

湯姆霍蘭德水邊大秀胸肌、腹肌！演完蜘蛛人變更壯，網嘆：長大了

>

編輯／JJ

新生代漫威小鮮肉湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：無家日》是近期最火紅的電影之一，最年輕的「小蜘蛛」也因此人氣狂飆。湯姆霍蘭德曾在《蜘蛛人》中演出裸上身的養眼畫面，當時就已是十分精壯的身材，而日前他在西班牙進行水邊活動時，就被拍到秀出更為壯碩的胸肌、腹肌，Man味噴發的身材讓網友們都驚嘆：「真的長大了！」

▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自推特）

▲湯姆霍蘭德曾在《蜘蛛人》系列電影中演出裸上身的養眼畫面。（圖／翻攝自《蜘蛛人》）

影迷們期盼已久的《蜘蛛人：無家日》終於在日前上映，且一上映便打破漫威影史票房紀錄，話題相當火熱。擁有一張娃娃臉的湯姆霍蘭德，總讓人感覺特別幼齒，雖然他確實是個25歲的年輕小伙，但仍比起同齡男生看上去年輕許多，為此他曾經感到困擾，但現在他則是很自豪有一張嫩臉。

▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自推特）

▲湯姆霍蘭德主演新電影《秘境探險》。（圖／翻攝自劇照）

稚嫩臉蛋下身材卻一點也不小朋友，湯姆霍蘭德曾在《蜘蛛人：離家日》中演出裸上身的養眼畫面，當時就已是十分精壯的身材，但是在續集《蜘蛛人：無家日》後，緊接著又接拍新電影《秘境探險》，為看起來更有男子氣慨、符合角色設定，湯姆霍蘭德很明顯又壯了一圈，日前他在西班牙巴賽隆納進行水邊活動時，脫下防寒衣的模樣被捕捉下來，大秀訓練有成的胸肌以及腹肌，加上浸濕的頭髮，整個人Man味噴發。

▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自推特）

▲Tom Holland 。（圖／翻攝自推特）

▲湯姆霍蘭德水邊活動胸肌、腹肌大放送。（圖／翻攝自推特@THollandNews）

且即使是穿著衣服的拍攝現場照，也能看到湯姆霍蘭德的手臂愈來愈粗壯，可見這段期間相當勤奮苦練身材，網友們看到都驚嘆：「真的長大了」、「不是那個孩子了」、「很性感！」

▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自推特）

▲《秘境探險》拍攝現場。（圖／翻攝自推特@giselleb1234）

►57歲蜘蛛人「梅嬸」曬出凍齡美腿！網暴動，不愧是「歷代最辣」

►蕭敬騰最新行頭好眼熟！　紅、藍配色撞衫「蜘蛛人」

關鍵字：

湯姆霍蘭德, Tom Holland, 蜘蛛人, Spider Man, Uncharted, 秘境探險

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃 陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多 「蕾神效應」引發的4個網路現象　必知「最新用語」、網友閱讀力大提升 曾馨瑩與大陸男星撞6.3萬元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞 Lisa扮「聖誕老人」喜迎七千萬粉絲！「白毛捲髮帽」太Ｑ被問翻 聚餐讓人瘦不了！營養師曝「披薩」熱量高過炸物，醬料是大魔王 落髮毀顏值！6大類「養髮食物」吃起來　遠離白髮、禿頭危機

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面