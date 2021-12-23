風・Luxury／PP、AP夯錶都是他設計的！　設計圖與珍藏錶上拍賣　

▲Gerald Genta被譽為「製錶界的畢加索」，AP皇家橡樹腕錶與APT Nautilus腕錶都出自他的設計。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提及經典不敗且深受追捧的高級運動錶，錶迷腦海立刻浮起兩款傳奇之作，一是「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）Nautilus系列，另一則是AP（Audemars Piguet，愛彼）Royal Oak皇家橡樹系列，兩大人氣錶款全出自

「錶界的畢加索」Gerald Genta的設計，令人驚喜的是不僅可收藏錶款，還有機會珍藏大師親繪的設計原稿，並附有NFT認證（non-fungible token；非同質化代幣）。

▲Gerald Genta為PP Nautilus腕錶繪製的設計原圖。

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）剛公布今年銷售總額超過約新台幣2025億元（73億美元），創下公司成立277年以來歷史新高，但腳步不停歇，馬不停蹄籌畫明年話題拍賣會，名錶類首波強打錶界近代傳奇人物Gerald Genta逾百幅的手稿與他珍藏的錶款，將從明年2月起陸續在日內瓦、香港及紐約鐘錶專場進行拍賣。

▲Gerald Genta繪製的米奇跳時錶設計手稿。

Gerald Genta一生設計過不少腕錶蔚為經典，60年代更自創同名品牌，最具代表性的作品為大自鳴腕錶、米奇跳時逆跳分腕錶等，2000年品牌被寶格麗（BVLGARI）收購淡出。2011年他過世後，妻子Evelyne Genta悉心整理他一生累積的設計圖、名錶收藏，她表示 ：「比起設計師，Gerald主要是一位藝術家。每天早上，他會穿上西裝坐在桌前繪圖，他總是充滿靈感，而我們永遠無法知道他的想像會帶他走到多遠的地方。作為一位居於日內瓦的瑞士藝術家，他認為他必須要將藝術應用於鐘錶製作之上，這是他窮盡一生致力成就的事。」

▲1970年Gerald Genta為AP The Royal Oak皇家橡樹腕錶繪製的設計草稿。

此次Evelyne Genta委由蘇富比拍賣的拍品，涵蓋受私人委託打造而從未曝光的珍品設計圖等逾100件，並精挑他所收藏的錶款，包括一只他獨有的AP皇家橡樹腕錶，恰好慶祝此系列問世50周年，估價約8,320,000元起。部分收益將撥捐Gerald Genta協會（Gérald Genta Heritage Association），以支持協會鼓勵並表揚鐘錶界的新世代設計師，藉由頒發年輕設計師獎（Gerald Genta Prize for Young Talent）挖掘更多新人才。

▲蘇富比將拍賣Gerald Genta獨有的一只黃金精鋼The Royal Oak皇家橡樹腕錶。

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