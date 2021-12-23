最美小龍女李若彤辣曬「川字腹肌」　67歲趙雅芝仙氣紗裙狀態超驚人

▲54歲李若彤有「最美小龍女」封號 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

54歲香港女星李若彤有「最美小龍女」封號，昨（22日）她出席大陸搜狐時尚盛典紅毯，與眾女星比美，李若彤身穿一套Versace中空西裝外套，大膽露出惹火的川字腹肌，絲毫看不出歲月痕跡。同場還有67歲女星趙雅芝，兩位不老女神齊聚一堂，立刻引發熱議。

▲李若彤昨日選擇Versace黑色西裝外套搭配低腰褲亮相 。（圖／翻攝自微博）



李若彤昨日選擇Versace黑色西裝外套搭配低腰褲亮相，頂著俏麗高馬尾，罕見的褲裝造型立刻在紅毯上成為焦點，尤其是服裝俐落勾勒她纖細身型，搭配上微微V字內襯與垂墜金飾加持，讓整身造型豐富具有層次感。最大亮點莫過於低腰剪裁，對身材是一大考驗，而54歲李若彤大膽挑戰「炫腹裝」，不僅毫無一絲贅肉，緊實馬甲線清晰可見，健身成果讓外界驚艷。





▲67歲女星趙雅芝也受邀出席 。（圖／翻攝自微博）

當天受邀藝人還有67歲女星趙雅芝，她以一套淡紫色紗裙登場，氣質依舊出眾，胸前的抓皺細節搭配上透視元素，隨著手臂兩側的長袖擺動，將仙氣襯托至極，而狀態對比過去亮相幾乎沒有變化，吸引網友直呼：「真的是仙女下凡」、「完全不會老」、「根本和20年前一樣」。