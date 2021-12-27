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來不來電，鼻子說了算　「氣味」才是男女之間的第一印象

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編輯／Emily　圖／創意市集提供

人與人之間產生好感，一般會認為是被外表、性格…所吸引，然而在這些原因之前，你的「嗅覺」可能已經悄悄發揮影響力了。「嗅覺」是五感中，最能直接、快速影響人類大腦記憶及情緒的感應器，所以要抓住人的心，就要先抓住對方的鼻子。

人與人來不來電，鼻子說了算

人與人相處時，氣味對關係的影響力比想像中大，尤其當你在找尋另一半時，經常會莫名的被某些人所吸引，這可能就是費洛蒙在作祟，每個人身上都有如指紋般、獨一無二的氣味，而男女就會用費洛蒙來思考，以最直覺的喜好，找到命中注定的那個人。

▲調香。（圖／創意市集提供）

▲要抓住人的心，就要先抓住對方的鼻子。（圖／翻攝自unsplash，下同）

你可以不漂亮，但一定要香

想要讓魅力提升，就要在氣味方面下苦心。氣味透過鼻腔直達大腦邊緣系統，其深度及持久度堪稱五感之最，你散發的氣味能快速形塑個人辨識度，如同過彎超車的捷徑，讓你在講究氣味的時代，快速脫穎而出，不只是打開愛情桃花，職場事業、人際關係、運勢…也都能好轉。

▲調香。（圖／創意市集提供）

利用「香氣」打造隱形名片

氣味會最直接、快速的給別人留下印象，所以應該好好慎選一個適合自己的香氣，打造出一張隱形名片，讓你在短短10秒內，帶來深刻印象，用氣味魅力，第一時間擄獲人心，創造與人的共振頻率。渴望脫單、勤奮上班族、人際邊緣人…，也能針對不同情境需求，自行調製獨一無二的香氣。

▲調香。（圖／創意市集提供）

▲調香。（圖／創意市集提供）

★書名：調香：做自己的香氣設計師，精油解析Ｘ感知訓練Ｘ香水調製，打造10秒讓人印象深刻的氣味魅力學
★作者：創意市集
★出版社：毛彥芬（毛毛老師）
★出版日期：2021/12/09
★建議售價：新台幣450元

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關鍵字：

香氛, 香水, 調香, 費洛蒙, 兩性, 吸引力

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