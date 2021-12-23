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凱特王子妃帶貨力嚇人！　穿5萬MIU MIU衫秒斷貨

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▲▼凱特王子妃 。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

▲凱特身穿約5萬元的MIU MIU紅色針織衫，立刻引發搶購潮。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國威廉王子與王子妃凱特日前現身倫敦西敏寺，錄製聖誕聖詩歌頌儀式的特別節目，當時凱特以英國設計師品牌Catherine Walker的蝴蝶結領設計紅色大衣，搭配女王伊莉莎白二世出借的藍寶石鑽石耳環亮相，被網友稱「像聖誕禮物」，而她近日為宣傳將於平安夜播出的節目，換上義大利名牌MIU MIU的紅色針織衫，立刻在精品購物網站被掃光！

▲▼凱特王子妃 。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

▲凱特重回結婚之地西敏寺，剪紅色緞帶布置聖誕樹。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

凱特為了聖誕節精心打扮，特別鍾愛喜氣的紅色，因此穿上MIU MIU白色彼得潘領的紅色菱格紋與珍珠扣子點綴針織衫，重回她與威廉王子結婚之地西敏寺布置聖誕樹、製作聖誕花環，紅與綠相映襯，非常搶眼。

▲▼MIU MIU 。（圖／翻攝NET-A-PORTER IG）

▲凱特穿的MIU MIU白色襯衫領的紅色針織衫已售罄。（圖／翻攝NET-A-PORTER）

儘管凱特所穿的MIU MIU新衣要價逾5萬元（1,350英鎊），但精品級的價格沒讓女性們怯步，購物網站NET-A-PORTER上各尺碼立刻斷貨，再次印證凱特的帶貨力驚人。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特（右）穿蝴蝶結大衣搭配女王出借的鑽石耳環，威廉王子也打上紅領帶呼應。（圖／路透社）

►凱特王子妃把自己包成聖誕禮物　紅色穿搭超喜氣

►貝克漢穿聖誕醜毛衣向老婆示愛　耍帥改戴16萬帝舵表

 

關鍵字：

凱特, 王子妃, MIU MIU

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