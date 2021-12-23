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Angelababy超仙白裙轉身辣翻！「一根線固定」大片美背電暈粉絲

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▲▼楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲女星Angelababy（楊穎） 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸昨（22日）舉行搜狐時尚盛典，女星Angelababy（楊穎）一連換上兩套禮服成為當晚矚目焦點，先以具有棱角的平口裙裝挑戰率性風，轉至側面露出大片性感美背；而後再換上優雅的羽毛禮服，豐盈的飄逸感堪稱仙女下凡。

▲▼楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy選擇法國品牌Azzaro 2021秋季訂製系列禮服    。（圖／翻攝自微博）

Angelababy（楊穎）此次出席搜狐時尚盛典，選擇法國品牌Azzaro 2021秋季訂製系列，對比以往Angelababy擅長的公主風，此次禮服顯得幹練率性許多，尤其是胸前一片式設計，將棱角結合圍繞頸部的珠飾呈現，柔中帶剛恰到好處。轉至側面才是最大亮點，露背剪裁一路開到臀上，前後僅用一根線固定不走光，整片白皙美背成功在紅毯上吸睛一波。

▲▼楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy第二套禮服相中高訂品牌Rami Ai Ali 2021秋冬系列 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy第二套禮服則是相中高訂品牌Rami Ai Ali 2021秋冬系列，品牌擅長以釘珠工藝與立體剪裁刻畫女性柔美氛圍，此次Angelababy身穿羽毛平口裙裝，豐盈的飄逸元素呈現於胸前，帶來滿滿仙氣。隨著視線向下，則有立體金色羽毛充當綁帶點綴於腰間，將她的體態修飾得十分巧妙，最後以流暢垂墜裙襬做完美收尾。

關鍵字：

Angelababy, 楊穎, 搜狐, Azzaro, Rami Ai Ali

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