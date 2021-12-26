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超好用萬用鍋7779元→2970元　一鍵按下煮飯、燉肉通通搞定

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文／C編

想在年末換一個好鍋子好過年嗎？「Her森森」推出「一品夫人微電腦萬能料理鍋/萬用鍋」，可以煮、燉、煲、熬、燜，多功能的設計，直接打趴電子鍋、電鍋和快鍋，而且下殺3.8折，只要2970元，怎麼可以不擁有！

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▲一品夫人,快煮鍋,萬用鍋,鍋具,Her森森,。（圖／Her）

▲一品夫人微電腦萬能料理鍋/萬用鍋，原價7779元、特價2970元。點我購買

一品夫人微電腦萬能料理鍋功能多元，加熱時間短，但食材卻容易入味，而且具有燜燒鍋的優點，湯汁不流失，保持原汁原味，更重要的是全程微電腦控制，自動調節限壓、洩壓，使用安全無疑慮，直接打趴快鍋、電子鍋跟電鍋，一鍋就可以抵多鍋。

萬用鍋同時搭載智慧烹煮功能，內設時間、單鍵就可以操作，像是煮飯、粥、五穀飯、湯、肉類、排骨、蹄筋等等，都有按鍵可以操作，一鍵搞定美味，連煮飯新手都能煮出好吃的料理，完全不需要顧火爐，輕鬆又簡單。

另外，還有24小時智能預約功能，不需要早起就可以自動煮好料理，晚上睡前將食材放入，預定8小時後開始烹煮料理，接著6點機器就會自動加熱，6:30就有好吃的粥品可以享用，非常適合忙碌的上班族。

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▲一品夫人,快煮鍋,萬用鍋,鍋具,Her森森,。（圖／Her）

▲一品夫人微電腦萬能料理鍋/萬用鍋，原價7779元、特價2970元。點我購買

「Her森森」推出「一品夫人微電腦萬能料理鍋/萬用鍋」，原價7779元、特價2970元，就算沒有好廚藝，只要挑對工具照樣可以煮出完美的料理，單身貴族、新婚夫妻、年長長輩都應該要擁有一台，快趁特價搶購起來！

關鍵字：

一品夫人, 快煮鍋, 萬用鍋, 鍋具, Her森森

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