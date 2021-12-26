fb ig video ETtoday search mobile

唐嫣粉色西裝撞「純元皇后」氣場艷壓　網見一差異：御姐直接變阿姨

>

▲唐嫣粉色西裝。（圖／翻攝自微博@唐嫣工作室）

▲唐嫣與蔣勤勤撞款粉色西裝。（圖／翻攝自微博@唐嫣工作室，星圈影像）

編輯／Beverly

大陸女星唐嫣以實力演技、凍齡美顏贏得大票粉絲的心，近日唐嫣工作室釋出系列時尚造型大片，一身筆挺的粉色西裝，搭配精美珠寶配飾的霸氣御姐造型，竟然意外撞款被網友喻為真正的「純元皇后」蔣勤勤日前出席紅毯的穿搭，兩人各自演繹粉色西裝，不過也因為髮型與唇色差異，相互比較後勝負明顯，引發網友熱議。

▲唐嫣粉色西裝。（圖／翻攝自微博@唐嫣工作室）

▲唐嫣粉色西裝。（圖／翻攝自微博@唐嫣工作室）

▲唐嫣粉色西裝造型，氣場全開。（圖／翻攝自微博@唐嫣工作室，上同）

唐嫣工作室近日釋出唐嫣穿上粉色西裝的時尚造型大片，搶眼的西裝以商務風剪裁為設計，搭配鮮艷色系布料襯托出清新少女感，內搭白色V領上衣，製造簡約撞色感；配戴SWAROVSKI白水晶珠寶更有幹練、華貴的大氣風範，最後畫上招牌的烈焰紅唇，為整體造型質感再添重要一筆，多張美照讓網友大呼「糖總回歸」。

▲唐嫣粉色西裝。（圖／翻攝自微博@唐嫣工作室）

▲蔣勤勤粉色西裝造型。（圖／翻攝自微博@星圈影像）

被大陸網友喻為真正的「純元皇后」的蔣勤勤，日前現身2021新浪時尚風格大賞紅毯，以俐落的V領粉色西裝，隨性的綁髮搭配金色流蘇耳環，畫上復古的暗紅唇妝，知性幹練的形象卻因為與唐嫣撞款成為網友熱議話題。不少網友表示，「唐嫣眼神堅毅、酷颯風姿可以直接比拚霸氣總裁」、「總裁與甜美公主切換自如」、「糖總氣場艷壓，徹底封神！」、「兩相一比，蔣勤勤直接變阿姨」，不過也有網友認為，蔣勤勤幹練優雅的氣質，完全不輸唐嫣，甚至比唐嫣更適合粉色西裝。

▶陳庭妮《比悲傷》霸氣攝影師Cindy回歸　帶貨爆款印花托特包美翻網友

▶楊冪「鏽金高衩禮服」放送細長美腿　　網再毒舌：到底誰會穿土豪金

關鍵字：

唐嫣, 蔣勤勤, 粉色西裝, 撞衫, 撞款

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

排便卡卡？營養師教你「438纖食法」，讓便秘別來亂

排便卡卡？營養師教你「438纖食法」，讓便秘別來亂

穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖 詢問度飆升！THE FACE SHOP、IPSA攜手潮牌推出「最美聯名」 47歲賈靜雯聖誕穿搭根本少女　米倉涼子薄紗深V貴婦裝辣翻 陳美鳳香奈兒帽子一戴30年！　女星大讚「太懂得收藏了」 迪麗熱巴秀「美背蝴蝶骨」造型超銷魂！網卻指出「一敗筆」：拜託換團隊 國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！花2100元就能隨時在家煮火鍋 日本女性正流行「溫活」！做5件小事改善手腳冰冷、暖暖過冬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面