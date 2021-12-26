唐嫣粉色西裝撞「純元皇后」氣場艷壓　網見一差異：御姐直接變阿姨

▲唐嫣與蔣勤勤撞款粉色西裝。（圖／翻攝自微博@唐嫣工作室，星圈影像）

編輯／Beverly

大陸女星唐嫣以實力演技、凍齡美顏贏得大票粉絲的心，近日唐嫣工作室釋出系列時尚造型大片，一身筆挺的粉色西裝，搭配精美珠寶配飾的霸氣御姐造型，竟然意外撞款被網友喻為真正的「純元皇后」蔣勤勤日前出席紅毯的穿搭，兩人各自演繹粉色西裝，不過也因為髮型與唇色差異，相互比較後勝負明顯，引發網友熱議。

▲唐嫣粉色西裝造型，氣場全開。（圖／翻攝自微博@唐嫣工作室，上同）

唐嫣工作室近日釋出唐嫣穿上粉色西裝的時尚造型大片，搶眼的西裝以商務風剪裁為設計，搭配鮮艷色系布料襯托出清新少女感，內搭白色V領上衣，製造簡約撞色感；配戴SWAROVSKI白水晶珠寶更有幹練、華貴的大氣風範，最後畫上招牌的烈焰紅唇，為整體造型質感再添重要一筆，多張美照讓網友大呼「糖總回歸」。

▲蔣勤勤粉色西裝造型。（圖／翻攝自微博@星圈影像）

被大陸網友喻為真正的「純元皇后」的蔣勤勤，日前現身2021新浪時尚風格大賞紅毯，以俐落的V領粉色西裝，隨性的綁髮搭配金色流蘇耳環，畫上復古的暗紅唇妝，知性幹練的形象卻因為與唐嫣撞款成為網友熱議話題。不少網友表示，「唐嫣眼神堅毅、酷颯風姿可以直接比拚霸氣總裁」、「總裁與甜美公主切換自如」、「糖總氣場艷壓，徹底封神！」、「兩相一比，蔣勤勤直接變阿姨」，不過也有網友認為，蔣勤勤幹練優雅的氣質，完全不輸唐嫣，甚至比唐嫣更適合粉色西裝。

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