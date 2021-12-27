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歐舒丹護手霜下殺一條250元！打造男友牽著不想放的柔嫩奶油手

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文／C編

受到疫情的影響，外出或是進入商店經常需要噴酒精，確保雙手乾淨無虞，但長時間使用加上冬季的天氣，手部容易乾燥缺水，不僅出現乾紋，甚至還會搔癢、脫皮，這時就需要護手霜的保護，加強滋潤度，「Her森森」推出「LOCCITANE經典護手霜30ml」，任選2入原價800元、特價499元，絕對必搶。

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▲LOCCITANE,歐舒丹,護手霜,護手,保養,Her森森。（圖／品牌提供）

▲LOCCITANE經典護手霜30ml，任選2入原價800元、特價499元。點我購買

歐舒丹護手霜一直以來都很受歡迎，不只是因為滋潤度夠好，更是因為有很多種療癒的香味可以挑選，這次「Her森森」推出的護手霜，就可以任選兩款，真的是讓人陷入選擇困難症，因為每一款都好聞又好用。

這次歐舒丹的護手霜總共有7種口味，包括櫻花、乳油木、杏仁、薰衣草、牡丹、馬鞭草、玫瑰花園，每一款的香味都超級舒服，各有擁護者，其中乳油木最經典，成分中蘊含20%的乳油木果油，滋潤度高，能呵護、滋養雙手肌膚。

另外，牡丹、玫瑰花園或是櫻花也很受女孩兒們歡迎，淡雅的花朵香氣，塗抹在手上就像是百花盛開的芬芳，讓人忍不住想要接近；喜歡清新香氣，可以挑選馬鞭草或是薰衣草，帶來療癒的感受。

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▲LOCCITANE,歐舒丹,護手霜,護手,保養,Her森森。（圖／品牌提供）

▲LOCCITANE經典護手霜30ml任選2入，原價800元、特價499元。點我購買

「Her森森」推出「LOCCITANE經典護手霜30ml」，任選2入原價800元、特價499元，平均一條護手霜30ml只要250元，小小條放進包包裡面好攜帶，隨時拿出來補擦，讓雙手細緻柔嫩，男友牽著就不想放開。

關鍵字：

LOCCITANE, 歐舒丹, 護手霜, 護手, 保養, Her森森

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