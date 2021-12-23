讓自己偷偷變優秀的5個技巧　少刷FB、IG都有助於減少消磨心智

文／Squid 圖／pexels

很多人都希望自己可以變得更加優秀，比別人過著更好的生活，甚至早點退休，想要做到這樣的目標，一定要做到以下這5點，其中第2點更是超級重要，一定要精準努力才能避免讓自己在這社會中消沉起伏。

1.早起2小時

怎麼過早晨就怎麼過一生，可以在這兩小時之內寫今天的計畫，或是運動，一年就可以比別人多700多個小時，特別是在一大早就可以完成困難任務的時候，你會發現時間都在你的掌控之中，同時也可以做更多的事情。

2.精準努力

減少低品質的輸入，少刷FB、少刷IG，在訊息爆炸的時代，注意力很容易被分散，長期下去容易消磨自己的心智，建議可以多看看書、權威平台發布的文章，努力充實自己的知識，讓自己不再FB裡面漂浮消沈。

3.制定大目標並且具體化目標

一定要趕想並且同時去實踐，沒有目標就像是一隻無頭蒼蠅，容易在這社會中迷茫、失去自我，建議可以為自己定一個目標，比如買一輛車、買一間房等等，然後開始搜集資料，並且同時讓自己朝此目標前進，精準化自己的需求。

4.學習理財

不管是有錢、沒錢，都要學會理財規劃，比如將錢放入不同的帳戶，一些用於日常開銷、一些用於存款、一些則是用來投資，這樣才能讓自己的存款都掌握在手上，而不是虛無的浪費。

5.定期斷捨離

定期打掃房間、清理手機，超過3個月不穿的衣服、不用的傢俱就可以捐出或者是扔掉，這樣不僅僅是維持環境乾淨，更是能讓整個人變得更加輕鬆舒適。