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600坪無印良品旗艦店明年1／26開幕　春池進駐提供DIY課程、回收服務

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▲春池玻璃進駐無印良品美麗華旗艦店。（圖／無印良品提供）

▲春池玻璃進駐無印良品美麗華旗艦店。（圖／無印良品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

日前日本居家品牌無印良品MUJI，宣布將在台北內湖美麗華開設全台最大旗艦店，不但有600坪大空間，還引進日本當地提供的給水機服務，讓消費者可到店免費索取飲用水，建立減少垃圾與碳排放的習慣，此外也公布其玻璃工坊將由春池進駐，提供DIY體驗課程與回收服務，再為循環經濟盡一份心力。

▲無印良品美麗華店。（圖／翻攝日本無印良品官網、台灣無印良品提供）

除持續進行產品價格優化之外，無印良品近年也積極推動部分門市引進在地物產，強調店與店的特色之處，針對明年1月將開幕的美麗華最大店，則是集大成且提供2個獨家特色，包括「免費給水機」與「玻璃工坊」的進駐，強調提供已過濾飲用水，讓顧客直接裝取，門市也將販售可重複使用的玻璃水瓶，讓消費者減少一次性容器的使用。

▲無印良品美麗華店。（圖／翻攝日本無印良品官網、台灣無印良品提供）

此外，跟春池玻璃合作，則可以預計該店舖將販售更多以玻璃為素材的生活用品，為讓消費者也能參與循環經濟的一環，規劃提供DIY課程，讓民眾可以實際參與以玻璃為素材的製作體驗外，也能對玻璃製品產生更多興趣，且提供玻璃回收服務，方便周邊居民能為輕鬆做環保。

▲春池玻璃進駐無印良品美麗華旗艦店。（圖／無印良品提供）

依據春池玻璃統計，台灣每年玻璃回收量達1億公斤，回收後經過人工分類、分色及去雜質等程序後，再經機械磨碎及窯爐熔燒等製程，可重生為嶄新的物品。而回收再製的過程約可減少168,000噸的碳排放量，相當於500座大安森林公園一年的碳吸附量。

▲春池玻璃進駐無印良品美麗華旗艦店。（圖／無印良品提供）

無印良品美麗華店也是全台首座設立玻璃工坊、給水機的店舖，其他包括販售台灣在地優質農家產品，並引進無印良品選品系列「FOUND FOOD」的良品市場，還有就是已在部分百貨店出現的MUJI BOOKS，美麗華店也將提供5千本的最大規模的「店中書店」。

關鍵字：

無印良品, 美麗華, 旗艦店, 春池玻璃, 給水機

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