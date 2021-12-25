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來台南必訪「鹹粥三天王」！24小時營業、放滿配料這6間吃得超滿足

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圖、文／MENU美食誌

粒粒分明的粥，配上鮮甜美味的湯頭，你怎麼捨得錯過？

大勇街無名鹹粥
中西區大勇街83號

清晨5點半就開賣的「無名大勇街鹹粥」，店內沒有餐單，想吃什麼直接點！鹹粥鮮甜美味且食材新鮮！配料有蚵仔、虱目魚肉，另外撒上蒜頭酥、芹菜提升香氣。

▲台南鹹粥。（圖／MENU美食誌）

▲大勇街無名鹹粥（圖／美食客吃貨Chi Chi提供）

萬伯鹹粥
北區長榮路四段156號

每天中午 11 點營業至半夜 12 點，除了販售鹹粥外，還有海產粥、蝦仁肉絲飯、古早味肉燥飯等。鹹粥份量足且表面有韭菜末與油蔥酥，裡面有土魠魚與虱目魚肉，湯頭充滿油蔥滋味甘甜好喝且米飯融入湯頭很軟Ｑ不爛。

▲台南鹹粥。（圖／MENU美食誌）

▲萬伯鹹粥（圖／美食客Flora提供）

阿憨鹹粥
北區公園南路169號

在台南有超過70多年歷史的阿憨鹹粥，是「台南鹹粥三天王」之一。鹹粥使用快失傳的半粥式煮法，吃得到米粒口感，配料則是有虱目魚肉、蚵仔跟香菜，湯頭有用魚骨熬過，喝起來清甜且鮮度適中。

▲台南鹹粥。（圖／MENU美食誌）

▲阿憨鹹粥（圖／美食客提拉米蘇提供）

悅津鹹粥
中西區西門路二段332號

24小時營業讓你半夜想來點熱粥也不是問題！悅津鹹粥菜單品項十分多，有虱目魚及土魠魚可以選擇，鹹粥裡放了蚵仔、魚皮、煎虱目魚、水煮虱目魚，香氣十足的鹹粥配上金黃酥脆的油條，讓你一口咬下超滿足！

▲台南鹹粥。（圖／MENU美食誌）

▲悅津鹹粥（圖／美食客Wise Cheng提供）

阿星鹹粥
中西區民族路三段289號

從早上五點開到下午一點，除了鹹粥之外，還有菜粽，肉粽可以享用，虱目魚系列的肉燥飯，湯品都是一級棒的。虱目魚粥使用魚肉和肥嫩的魚肚讓整碗魚粥豐厚鮮美，搭配著肉燥油條，一口鹹粥一口油條，把美味放入口中。

▲台南鹹粥。（圖／MENU美食誌）

▲阿星鹹粥（圖／美食客Milliie_Mi提供）

永通虱目魚粥
學甲區民權路60號

擁有50年歷史的「永通虱目魚粥」，鮮美湯頭夾雜著油蔥酥和薑絲的味道。粥品的選擇非常多，虱目魚、吳郭魚各部位都有提供。虱目魚肚粥無刺的魚肚肉質肥美，口感細嫩，是店裡熱門品項！

▲台南鹹粥。（圖／MENU美食誌）

▲永通虱目魚粥（圖／美食客吃貨·YUAN提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台南, 中西區, 北區, 學甲區, 小吃, 早午餐, 早餐, 美食, , 虱目魚, 鹹粥

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