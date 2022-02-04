fb ig video ETtoday search mobile

讓自己「人見人愛」的6個特質　不吝嗇、多溝通都很重要

>

實習記者施至真／綜合報導

你是否有發現受歡迎、有吸引力的人往往比他人更容易成功呢？受歡迎的人不見得比較聰明、條件比較好或是擁有亮麗外表，但絕對懂得做人之道，因此容易受到他人愛戴，並得到比別人多的機會。想要人見人愛就必須擁有以下6項人格特質，快來檢視一下自己是否有缺少哪一項特質吧。

▲讓自己越來越受歡迎的6個特質。（圖／翻攝自小紅書@依蘭）

▲養成6個特質，你也可以人見人愛。（圖／翻攝自小紅書@Mua送你小心心）

1.認真傾聽，專注眼神

與他人交談，應該以專注的眼神直視對方，眼神會透露出你的個人思想，所以若是不認真聽、恍神或是不認同，眼神都是騙不了人。此外，沒有人喜歡被用斜眼對待，因此請不要因為害羞而迴避對方眼神，快開始練習與別人說話時，給對方一個專注溫柔的眼神吧。

2.常保持笑容

保持笑容可以營造出開朗熱情的形象，且面對生活大小事能以樂觀進取的正向態度面對，會給人一種和善、好相處的觀感，使他人自然而然想接近你；除了他人對你的觀感之外，保持笑容會刺激大腦中與愉快感覺有關的區域，使你放鬆並排解壓力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.不吝嗇付出

想要得到回饋，絕對要先付出，並且一段關係的好壞，時常取決於我們付出了多少，雖然付出不代表會得到同等的回饋，但成為一個願意付出的人，絕對是受歡迎的必備條件，畢竟比起小氣吝嗇，大家會更喜歡被大方對待。

4.及時溝通

即使關係再好，只要缺乏溝通，長久下來都會影響彼此關係，因此遇到任何不開心或意見相左的事，都可以提出來討論；此外，溝通不等於吵架，而是釐清彼此的想法差異，避免不必要的誤會，並試圖理解對方。

▲溝通可以減少不必要的誤會。（圖／翻攝自PEXELS）

5.同理心

建立一段關係除了釋出善意、好的溝通及付出之外，透過同理心感受他人想法，並懂得使用別人喜愛的方式對待他人，也非常重要。每個人面臨的生活狀況都不一樣，因此不用刻意堅持己見，而是懂得以同理心包容彼此的困難，是一種貼心的行為喔。

6.真誠問候

千萬別小看每日真誠問候的魔力唷，想要贏得別人的好感，必須先對他人釋出善意，讓對方感覺你是好相處的人，自然就會願意與你交流，除此之外，真誠問候也能讓別人感受到溫度及誠意。

▲讓自己越來越受歡迎的6個特質。（圖／翻攝自小紅書@依蘭）

▲真誠問候會讓人感覺到你的善意。（圖／翻攝自小紅書@一卷民謠）

關鍵字：

受歡迎, 人格特質, 心靈雞湯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格

韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格

看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子

看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子

交往越久愛得越深的三大星座　看似悠遊花叢的他竟是深情王子

交往越久愛得越深的三大星座　看似悠遊花叢的他竟是深情王子

百萬棉花糖網紅與瘦女孩撞衫！「不分尺碼」挑戰…結局神逆轉 小S魔鬼身材不靠斷食　激推「豆漿＋香蕉」熱量超低、吃出健康飽足感 最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍想一輩子不結婚，愛自己更輕鬆 「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭 歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴 韓國女生都在瘋「戴髮箍」一秒變可愛！「這3款」網路討論度超高 不需要髮圈就能綁！3款氣質「低馬尾、包頭」僅靠髮絲固定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面