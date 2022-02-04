讓自己「人見人愛」的6個特質　不吝嗇、多溝通都很重要

實習記者施至真／綜合報導

你是否有發現受歡迎、有吸引力的人往往比他人更容易成功呢？受歡迎的人不見得比較聰明、條件比較好或是擁有亮麗外表，但絕對懂得做人之道，因此容易受到他人愛戴，並得到比別人多的機會。想要人見人愛就必須擁有以下6項人格特質，快來檢視一下自己是否有缺少哪一項特質吧。

▲養成6個特質，你也可以人見人愛。（圖／翻攝自小紅書@Mua送你小心心）

1.認真傾聽，專注眼神

與他人交談，應該以專注的眼神直視對方，眼神會透露出你的個人思想，所以若是不認真聽、恍神或是不認同，眼神都是騙不了人。此外，沒有人喜歡被用斜眼對待，因此請不要因為害羞而迴避對方眼神，快開始練習與別人說話時，給對方一個專注溫柔的眼神吧。

2.常保持笑容

保持笑容可以營造出開朗熱情的形象，且面對生活大小事能以樂觀進取的正向態度面對，會給人一種和善、好相處的觀感，使他人自然而然想接近你；除了他人對你的觀感之外，保持笑容會刺激大腦中與愉快感覺有關的區域，使你放鬆並排解壓力。

3.不吝嗇付出

想要得到回饋，絕對要先付出，並且一段關係的好壞，時常取決於我們付出了多少，雖然付出不代表會得到同等的回饋，但成為一個願意付出的人，絕對是受歡迎的必備條件，畢竟比起小氣吝嗇，大家會更喜歡被大方對待。

4.及時溝通

即使關係再好，只要缺乏溝通，長久下來都會影響彼此關係，因此遇到任何不開心或意見相左的事，都可以提出來討論；此外，溝通不等於吵架，而是釐清彼此的想法差異，避免不必要的誤會，並試圖理解對方。

▲溝通可以減少不必要的誤會。（圖／翻攝自PEXELS）



5.同理心

建立一段關係除了釋出善意、好的溝通及付出之外，透過同理心感受他人想法，並懂得使用別人喜愛的方式對待他人，也非常重要。每個人面臨的生活狀況都不一樣，因此不用刻意堅持己見，而是懂得以同理心包容彼此的困難，是一種貼心的行為喔。

6.真誠問候

千萬別小看每日真誠問候的魔力唷，想要贏得別人的好感，必須先對他人釋出善意，讓對方感覺你是好相處的人，自然就會願意與你交流，除此之外，真誠問候也能讓別人感受到溫度及誠意。

▲真誠問候會讓人感覺到你的善意。（圖／翻攝自小紅書@一卷民謠）