李聖經把「災難羽絨衣」穿得太性感了吧！一個側身傲人S曲線炸出

記者王則絲／台北報導

韓女星李聖經近日登上韓版《ELLE》雜誌，拍攝一系列超有派頭的時尚大片，演繹數套被一般人視為穿搭地雷的「羽絨衣」造型，只見她憑藉著超模般的身段，將蓬鬆的「羽絨衣」單品穿出極致性感的韻味，雖然全身包緊緊，但李聖經一個側身前傾，便讓傲人的腰臀S曲線盡顯。

▲李聖經平時並不以性感風格為主。（圖／翻攝自IG@heybiblee）



李聖經與小6歲男星金永大合作演出新劇《流星》，即將在明年播出，劇中將演出經紀人公關組長，金永大則是她所照顧的巨星，新鮮的職場設定愛情喜劇，讓粉絲們超期待。平時私下的李聖經，其實並不常穿著凸顯身形的服裝，但她的好身材是大家有目共睹的，不僅擁有175公分的身高，四肢修長體型又很纖細，堪稱超模的體態，近日釋出最新的雜誌畫報中，李聖經是難得展露了霸氣性感的一面，讓粉絲們無不驚嘆。

「羽絨衣」對一般民眾來說，不到真的很冷是不會拿出來穿的，因為很容易就會成為穿搭上的地雷，但在這次畫報中，李聖經換上多套來自MONCLER的造型，包括一件黑色短版的羽絨外套，她搭以極貼身的緊身褲裝呈現；或是在蓬蓬的羽絨背心裡，穿上一件貼身針織裙，在這樣的造型下一個側身前傾，讓李聖經纖細的腰身盡顯，並炸出性感S曲線，平時甜美的風格消失無蹤，瞬間化為霸氣女神，即使包緊緊依然是女人味爆棚，粉絲福利滿滿。

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