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說．流行／BV撤下廣告還拿走雲朵包　「改賣一盒餅乾」策略太強

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▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV迎來了全新企劃「BOTTEGA FOR BOTTEGAS」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／專題報導

BOTTEGA VENETA（BV）在2021年尾聲宣佈與創意總監Daniel Lee分道揚鑣，並由新任創意總監Matthieu Blazy接替上任，正當外界都矚目於品牌下一步動作時，此刻卻先迎來了全新企劃「BOTTEGA FOR BOTTEGAS」，12 間來自義大利的工坊出現在品牌最顯眼的廣告看板上，BV不惜「破壞自家門面」也要宣傳該計劃，究竟是為了什麼？

BOTTEGA VENETA宣傳手法從不走尋常路

▲BV 。（圖／品牌提供）

BV的宣傳手法一向不走尋常路，熟悉品牌的粉絲就知道，上任創意總監Daniel Lee今年年初無預警關閉了品牌所有社群帳號，若是喜歡時尚，親自走進店內感受，會是最直接明了的方式。下任創意總監Matthieu Blazy會如何看待社群軟體暫不得知，但此刻的全新企劃「BOTTEGA FOR BOTTEGAS」，正好將時尚工藝回歸到起源點。

「BOTTEGA」本意為工坊

▲BV 。（圖／品牌提供）

「BOTTEGA」原本在義大利文中就有工坊之意，也是品牌一直以來的堅持，鄰近年末，BV無預警在廣告版面、櫥窗陳設上進行了更動，不惜破壞原先的Logo外墻，覆蓋上了白色油漆。取而代之是12 間來自義大利的工坊，包括著名手工紙廠、葡萄酒與莊園、超過兩百年的手工巧克力，品牌提到：「為全世界最為熟知的工坊之一，我們希望賦予更大的支持，傳承讚頌這份無價的資產。」

店內櫥窗上擺放的不是編織包，而是一盒傳統手工餅乾

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

因此店內櫥窗上擺放的不是編織卡帶包，而是一盒傳統手工餅乾。BV將在米蘭、羅馬和威尼斯精品店裡，用12家意大利工坊的產品替代自家單品，希望藉由品牌能見度，帶大家聚焦義大利工藝之美。或許在迎來Matthieu Blazy新季系列前，眼光可以先回到BV發源地，正式重新出發。

以下12 間工坊完整清單：

▲BV 。（圖／品牌提供）

Amatruda （著名手工紙廠） Campania 坎佩尼亞
Cantina Bisson （葡萄酒與莊園） Liguria 利古里亞
Enza Fasano （手工陶瓷品牌）Puglia 普利亞
Gay-Odin （超過兩百年的手工巧克力）Campania 坎佩尼亞
Ginepraio Gin （100%風土有機琴酒） Toscana 托斯卡尼
Krumiri Rossi （超過一世紀，享譽全球的傳統手工餅乾）Piemonte 皮蒙特
Pastificio Martelli （源自 1926 年的知名手工義大利麵） Toscana 托斯卡尼
Bottega Orsoni （超過百年的手工馬賽克）Veneto 威尼托
Riso Pozzi （100% 天然生產及認證種子以保護稻田的米） Lombardia 倫巴底
Respighi Drums （手工製鼓）Lombardia 倫巴底
Olio Vanini （擁有悠久榨油歷史的橄欖油）Lombardia 倫巴底
Saponificio Varesino （傳統手製皂，至今仍保留馬賽古老的製皂）Lombardia 倫巴底


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關鍵字：

說流行, BOTTEGA VENETA, BV, BOTTEGA FOR BOTTEGAS

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