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中部6間「火鍋」太厲害！牛奶界LV整罐倒下去、爆炒洋蔥加高湯超香

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圖、文／MENU美食誌

中部朋友敲碗的火鍋在這裡，這篇收藏起來讓你有個暖冬！

敝姓鍋 頭份店
苗栗縣／頭份市

敝姓鍋主打「老饕炒雞鍋」和「高大鮮乳牛奶鍋」，起司牛奶鍋都是一整罐高大牧場牛奶，還有虱目魚皮丸、腐皮等特色加點配菜，屬於中高價位的個人涮涮鍋。

▲中部火鍋。（圖／MENU美食誌）

▲敝姓鍋 頭份店（圖／美食客莊凱婕提供）

久違石頭火鍋
台中市／西屯區

台中逢甲夜市浮誇華麗火鍋，從中午營業到晚上10點。火鍋不只裝潢復古美麗，就連自助區的茶水杯也是很有復古風格。白飯可以無限續吃，且加價35元升級成蔥肉拌飯，也一樣可以無限續吃喔！

▲中部火鍋。（圖／MENU美食誌）

▲久違石頭火鍋（圖／美食客Guo提供）

湯棧
台中市／南屯區

目前僅有北屯中清店及南屯公益店兩間分店，整體裝潢相當日式禪風。湯棧分有兩種肉品，一種是比較貴的冷藏肉鍋物 $398 元 + 10% 起，另一種則是冷凍重組肉類的鍋物 $298 + 10% 起。

▲中部火鍋。（圖／MENU美食誌）

▲湯棧（圖／美食客3ㄓ&小又的美食大冒險提供）

燒瓶子。大肆の鍋員林店
彰化縣／員林市

位於彰化縣員林市大同路上，有自己的停車場，新鮮的菜盤，以及頂級肉品及海鮮，更有明治冰淇淋吃到飽。花雕燒酒風味鍋，加價29元，湯頭愈煮愈香甜，但是喝完不能開車喔！

▲中部火鍋。（圖／MENU美食誌）

▲燒瓶子。大肆の鍋員林店（圖／美食客Hann提供）

野川堂—祕境鍋物
雲林縣／虎尾鎮

位在嘉義大街上，周邊造景流水和寬敞占地相當霸氣。除了提供不同肉類、海鮮選擇的原味鍋物、壽喜燒之外，還有八種風味湯頭可以選擇， 以及部分熟食小菜、炸物小點可以單點。

▲中部火鍋。（圖／MENU美食誌）

▲野川堂—祕境鍋物（圖／美食客JC.小凱提供）

一品香火鍋嘉義店
嘉義市／西區

火鍋原味湯頭的可以選擇「炒」或是「涮」，炒的話會先上鍋子爆香洋蔥之後再加入高湯，整體香味會比較香。雖然主打火鍋，但韓式烤肉也十分好吃，裡頭的高麗菜也放得很多且湯頭喝起來也好喝！

▲中部火鍋。（圖／MENU美食誌）

▲一品香火鍋嘉義店（圖／美食客Bei Tai提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台中, 火鍋, 美食, 嘉義, 彰化, 牛肉火鍋, 石頭火鍋, 苗栗, 雲林, 麻辣鍋

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