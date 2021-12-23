耶誕小確幸　12／24起4間連鎖咖啡優惠總整理

記者蔡惠如／綜合報導

本週末就是耶誕節，適逢寒流報到，喝暖暖的咖啡最療癒，星巴克等5間連鎖咖啡也祭出耶誕優惠，包括買一送一、第二杯半價、第二杯20元等，讓你在充滿喜樂歡慶的日子裡，能以咖啡爲相聚加分，再用優惠增添聚會小確幸。

星巴克中杯咖啡免費送

星巴克在12月祭出重重優惠，雖然每次消費只能用一種，但獲得的管道就是多好多滿，在12／29前可進入「Holiday Cheer 耶誕數位體驗」完成遊戲，就能馬上抽特惠券，回饋包括「兌換任一中杯飲料」、「全品項買一送一」、「特定品項買一送一」、「黑咖啡系列品項買一送一」、「三杯大杯飲料一杯免費」、「兩杯大杯第二杯半價」、「任一飲料搭配糕點享折價30元」與「全品項商品（不含飲料）享85折優惠」。

此外，明年1月底前，星巴克也配合集團「愛‧Sharing」活動，天天祭出限量買一送一優惠免費領，消費者在「愛．Sharing」網站兌領序號後，至超商ibon機台主畫面左上角選擇「代碼輸入」→輸入序號→列印兌換券，就可持券至全台星巴克門市兌換買一送一優惠，每日限量714個。

85度C平安夜第二杯20元

85度C宣布在12／24平安夜當天，推出限時優惠，消費者在期間內至店，全時段大杯咖啡同品項第二杯20元，每人現場限購三組，線上訂餐和外送無此優惠，且再加碼全台麵包坊下午1點到晚上10點期間，同款麵包第二件半價，僅限當天，特價商品、外送和餐盒不適用此優惠活動，買杯咖啡不如也帶上幾個麵包吧。

丹堤新品買一送一

丹堤咖啡在12／25當天，外帶冬季巧克派對系列品項，可享買一送一優惠，包括以燕麥奶加上濃郁可可的麥可拿堤，以及加入暖薑的可可拿堤，即起至明年2／6止，購買咖啡豆、掛耳咖啡、精選茶盒伴手禮享9折優惠。至店內消費滿188元，即贈品牌紅包袋三入。

伯朗咖啡好友日買一送一

伯朗咖啡則推出好友分享日，當天可享任選兩杯飲品、低價款免費優惠，12月下旬優惠日包括12／26、12／27共2天，各針對特定門市推出買一送一優惠，飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用此活動。