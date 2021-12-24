星巴克「巨型薑餅人」比你的臉還大！隨手一拍都超有聖誕氛圍

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每到聖誕節，星巴克都會推出期間限定餐點、商品，像韓國星巴克就有放了小熊、薑餅人、禮物造型餅乾的拿鐵咖啡，而大陸星巴克則推出了一款超Q的「巨型薑餅人」，將原本小小的餅乾放大，變成能遮住臉的巨型尺寸，可愛度也跟著暴增，超適合拿來當聖誕節擺拍道具，拍完還能直接吃光消滅。

▲「巨型薑餅人」比正常餅乾大。（圖／翻攝自小紅書@暴躁圓仔）

大陸星巴克的「巨型薑餅人」一推出就洗版小紅書，造型與一般常見的差不多，有著人型輪廓，並用糖霜畫出五官和裝飾，但是它的尺寸非常巨大，拿起來幾乎可以把整張臉擋住，跟它一起拍照真的可愛滿點，過程中還能一直聞到餅乾香，讓你感受濃濃聖誕氣息。

▲「巨型薑餅人」大到可以遮住臉。（圖／翻攝自小紅書@暴躁圓仔）

▲「巨型薑餅人」拍起來超有聖誕氛圍。（圖／翻攝自小紅書@空空）

「巨型薑餅人」的包裝紙盒設計也很有巧思，背後做了類似相框的支架，讓你能立在桌面上，不用拆下來就能美美的擺拍。

▲「巨型薑餅人」的包裝紙盒可以立在桌面上。（圖／翻攝自小紅書@暴躁圓仔）

除了「巨型薑餅人」，大陸星巴克聖誕系列中有幾款薑餅人造型商品也很值得入手。其中一款是「薑餅人抱枕熱水袋」，外層是柔軟、好抱的薑餅人玩偶抱枕，裡面則能裝入熱水袋，冬天用起來溫暖又療癒。另一款是「薑餅人玻璃杯」，整個杯子是薑餅人造型，上面印有俏皮五官，上方的蓋子是頂紅色聖誕帽，還可以給薑餅人穿上毛毛的紅色聖誕裝。

▲「薑餅人抱枕熱水袋」抱起來溫暖又療癒。（圖／翻攝自小紅書@陳貓寧morning）

▲「薑餅人玻璃杯」穿上紅色聖誕裝更可愛。（圖／翻攝自小紅書@小張）

另外，日本的DEAN & DELUCA咖啡廳也配合冬季，推出了兩款限定飲品。第一款是充滿日式風的「抹茶拿鐵」，裡面居然加了軟Q的白玉和顆粒分明的北海道紅豆，喝起來口感超豐富。另一款是以蘋果汁為基底，加入柚子、蘋果、生薑燉煮出來的冬季飲品，喝下去會由內暖到外，趕走你的寒冷。

▲抹茶裡面加了白玉和紅豆增添風味。（圖／翻攝自fashion-press.net）



▲這款飲品以蘋果汁為基底，加入柚子和生薑一起燉煮。（圖／翻攝自fashion-press.net）



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