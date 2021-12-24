fb ig video ETtoday search mobile

星巴克「巨型薑餅人」比你的臉還大！隨手一拍都超有聖誕氛圍

>

編輯／Emily

每到聖誕節，星巴克都會推出期間限定餐點、商品，像韓國星巴克就有放了小熊、薑餅人、禮物造型餅乾的拿鐵咖啡，而大陸星巴克則推出了一款超Q的「巨型薑餅人」，將原本小小的餅乾放大，變成能遮住臉的巨型尺寸，可愛度也跟著暴增，超適合拿來當聖誕節擺拍道具，拍完還能直接吃光消滅。

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲「巨型薑餅人」比正常餅乾大。（圖／翻攝自小紅書@暴躁圓仔）

大陸星巴克的「巨型薑餅人」一推出就洗版小紅書，造型與一般常見的差不多，有著人型輪廓，並用糖霜畫出五官和裝飾，但是它的尺寸非常巨大，拿起來幾乎可以把整張臉擋住，跟它一起拍照真的可愛滿點，過程中還能一直聞到餅乾香，讓你感受濃濃聖誕氣息。

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲「巨型薑餅人」大到可以遮住臉。（圖／翻攝自小紅書@暴躁圓仔）

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲「巨型薑餅人」拍起來超有聖誕氛圍。（圖／翻攝自小紅書@空空）

「巨型薑餅人」的包裝紙盒設計也很有巧思，背後做了類似相框的支架，讓你能立在桌面上，不用拆下來就能美美的擺拍。

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲「巨型薑餅人」的包裝紙盒可以立在桌面上。（圖／翻攝自小紅書@暴躁圓仔）

除了「巨型薑餅人」，大陸星巴克聖誕系列中有幾款薑餅人造型商品也很值得入手。其中一款是「薑餅人抱枕熱水袋」，外層是柔軟、好抱的薑餅人玩偶抱枕，裡面則能裝入熱水袋，冬天用起來溫暖又療癒。另一款是「薑餅人玻璃杯」，整個杯子是薑餅人造型，上面印有俏皮五官，上方的蓋子是頂紅色聖誕帽，還可以給薑餅人穿上毛毛的紅色聖誕裝。

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲「薑餅人抱枕熱水袋」抱起來溫暖又療癒。（圖／翻攝自小紅書@陳貓寧morning）

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲「薑餅人玻璃杯穿上紅色聖誕裝更可愛。（圖／翻攝自小紅書@小張）

另外，日本的DEAN & DELUCA咖啡廳也配合冬季，推出了兩款限定飲品。第一款是充滿日式風的「抹茶拿鐵」，裡面居然加了軟Q的白玉和顆粒分明的北海道紅豆，喝起來口感超豐富。另一款是以蘋果汁為基底，加入柚子、蘋果、生薑燉煮出來的冬季飲品，喝下去會由內暖到外，趕走你的寒冷。

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲抹茶裡面加了白玉和紅豆增添風味。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲星巴克薑餅人。（圖／翻攝自小紅書）

▲這款飲品以蘋果汁為基底，加入柚子和生薑一起燉煮。（圖／翻攝自fashion-press.net）

►星巴克「小熊餅乾拿鐵」洗版IG！融進鮮奶油泡泡莫名療癒

►肯德基隱藏版「夢幻人魚甜筒」開賣搶空　網讚：今年聖誕最美打卡神器

關鍵字：

星巴克, 大陸星巴克, 薑餅人, 餅乾, 聖誕節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

5個「睡眠壞習慣」，讓你越睡越累、起來頭昏腦脹

5個「睡眠壞習慣」，讓你越睡越累、起來頭昏腦脹

日本心測「選一款辦公桌植物」　測出你在職場是什麼動物與隱藏性格

日本心測「選一款辦公桌植物」　測出你在職場是什麼動物與隱藏性格

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

2022最夯3大髮型趨勢！宋慧喬、全智賢「S型瀏海＋微大捲」女神髮 Jennie辣曬螞蟻腰曝光好消息！　玄機藏在臉上墨鏡、背後花束裡 營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖 王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃 個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管 2022神級唇彩新品！YSL蜜唇膏晶亮光感美翻、心機彩粧首款保養嫩唇釉 能為朋友上刀山、下火海的TOP 3星座　第一名為朋友連另一半都要靠邊站

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面