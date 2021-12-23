fb ig video ETtoday search mobile

昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩有星海　可水洗200次重複用

>

▲昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩。（圖／業者提供）

▲昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情改變大家的生活，口罩也成為目前外出必需品，賣場通路昇恆昌與台灣設計師詹朴個人品牌APUJAN跨界推出聯名口罩，強調時尚外型與水洗200次的環保議題加持下，搶攻消費者的必需品選擇，4款中性風的奇幻圖騰各具特色，售價650元起。

▲昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩。（圖／業者提供）▲昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩。（圖／業者提供）

後疫情時代，口罩就像是標準配件，昇恆昌聯手設計師品牌APUJAN推出口罩商品，以4款奇幻印花融入時裝意象，主題環繞在對於天際的真實與想像，包括透過堆疊的山、海與星星、鯨魚、蝴蝶、翼手龍翱翔天際的夢幻的「虛擬畫面」；跟著翼手龍翱翔天際的「在雲層之間」。以及窺見製造出雲和星星的工廠與神祕島嶼的「雲的另一端」，或是結合昇恆昌EVER RICH字樣，用溫柔粉與靜謐藍為底的「one for all」各自風格。

▲昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩。（圖／業者提供）

該產品採用台灣機能口罩品牌XPURE淨對流奈米專利技術，6層防護結構，加上可水洗200次的重複利用，強調透氣不悶熱，也能重複使用更環保，且是均由台灣研發、設計、製造的產品，單品售價從650元至950元不等。

▲昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩。（圖／業者提供）▲昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩。（圖／業者提供）

由皇泰醫材創立的口罩品牌「KatunCare」，近期推出4款針對男性使用者的時尚系列新品，包括與西服品牌STYDER合作設計的「紳士系列」，以及打造「宮原眼科」內部的團隊日出設計，攜手合作推出三款「極限運動系列」、重現經典遊戲回憶的「復刻系列-摩登電玩」、激勵人心的「精神口號系列 - 接受挑戰」產品，讓口罩也能成為各式風格使用的配件之一。

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

▲與西服品牌STYDER合作設計的「紳士系列」。

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

台灣康匠攜手旗下品牌「天天防護口罩」與「長生製茶廠」連結研發，加上經濟部工業局與「台灣設計研究院」輔導的最新口罩產品「茶香口罩」，是將製茶烘焙剩餘的茶末再度循環利用，以低溫乾式附著法，與口罩中層不織布輕巧無重量的結合，達到不妨礙呼吸及口罩功效，同時克服茶料受濕度影響而暈染等技術困難，讓攜帶的使用者能聞香一整天。

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

▲設計款口罩。（圖／各業者提供）

關鍵字：

口罩, 聯名口罩, 茶香口罩, KatunCare口罩, 昇恆昌, 詹朴, APUJAN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃 日本心測「選一款辦公桌植物」　測出你在職場是什麼動物與隱藏性格 陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多 曾馨瑩與大陸男星撞6.3萬元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞 「蕾神效應」引發的4個網路現象　必知「最新用語」、網友閱讀力大提升 Lisa扮「聖誕老人」喜迎七千萬粉絲！「白毛捲髮帽」太Ｑ被問翻 聚餐讓人瘦不了！營養師曝「披薩」熱量高過炸物，醬料是大魔王

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面