昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩有星海　可水洗200次重複用

▲昇恆昌ＸAPUJAN聯名口罩。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情改變大家的生活，口罩也成為目前外出必需品，賣場通路昇恆昌與台灣設計師詹朴個人品牌APUJAN跨界推出聯名口罩，強調時尚外型與水洗200次的環保議題加持下，搶攻消費者的必需品選擇，4款中性風的奇幻圖騰各具特色，售價650元起。

後疫情時代，口罩就像是標準配件，昇恆昌聯手設計師品牌APUJAN推出口罩商品，以4款奇幻印花融入時裝意象，主題環繞在對於天際的真實與想像，包括透過堆疊的山、海與星星、鯨魚、蝴蝶、翼手龍翱翔天際的夢幻的「虛擬畫面」；跟著翼手龍翱翔天際的「在雲層之間」。以及窺見製造出雲和星星的工廠與神祕島嶼的「雲的另一端」，或是結合昇恆昌EVER RICH字樣，用溫柔粉與靜謐藍為底的「one for all」各自風格。

該產品採用台灣機能口罩品牌XPURE淨對流奈米專利技術，6層防護結構，加上可水洗200次的重複利用，強調透氣不悶熱，也能重複使用更環保，且是均由台灣研發、設計、製造的產品，單品售價從650元至950元不等。

由皇泰醫材創立的口罩品牌「KatunCare」，近期推出4款針對男性使用者的時尚系列新品，包括與西服品牌STYDER合作設計的「紳士系列」，以及打造「宮原眼科」內部的團隊日出設計，攜手合作推出三款「極限運動系列」、重現經典遊戲回憶的「復刻系列-摩登電玩」、激勵人心的「精神口號系列 - 接受挑戰」產品，讓口罩也能成為各式風格使用的配件之一。

▲與西服品牌STYDER合作設計的「紳士系列」。

台灣康匠攜手旗下品牌「天天防護口罩」與「長生製茶廠」連結研發，加上經濟部工業局與「台灣設計研究院」輔導的最新口罩產品「茶香口罩」，是將製茶烘焙剩餘的茶末再度循環利用，以低溫乾式附著法，與口罩中層不織布輕巧無重量的結合，達到不妨礙呼吸及口罩功效，同時克服茶料受濕度影響而暈染等技術困難，讓攜帶的使用者能聞香一整天。