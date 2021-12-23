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LV可愛嬌客在台曝光　衝浪者、日本武士造型吊墜與胸針兩用

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▲LV 5件Vivienne吊墜首度在台曝光。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）台北Sogo復興館專賣店近日迎來「小嬌客」，從經典Monogram圖騰的尖花與圓花發想迸出擬人化的角色Vivienne珠寶，當中5件2021年新款正式在台亮相，人氣最旺的衝浪者造型Vivienne Surfer、與台灣緊密連結的梅花圖案Vivienne Plum吊墜都在展出之列。

▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV台北Sogo復興館專賣店引進模樣可愛的Vivienne吊墜。（圖／LV提供，以下同）

一開始是LV小裝飾品的Vivienne，一腳跨入珠寶界後華麗變身，此次來台展出踏著藍漆和長沖浪板的Vivienne Surfer、裝飾粉紅色黃金梅花並背著小弓的Vivienne Plum外，還有日本武士造型的Vivienne Samurai、穿韓服的Vivienne Hanbok，以及珍珠母貝臉龐雕上經典花紋並點綴木雕眼睛的Vivienne Monogram，每一款均可作為長項鍊吊墜，或轉換成胸針使用，各個配色繽紛、模樣可愛。

▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV梅花圖案的Vivienne Plum Flowers玫瑰K金及亮漆配鑽石吊墜（左）915,000元，日本武士造型Vivienne Samurai黃K金、白K金及亮漆配鑽石吊墜1,030,000元。

▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）
▲LV衝浪造型Vivienne Surfer三色K金及亮漆配鑽石吊墜（左）1,030,000元，穿韓服的Vivienne Hanbok 白K金、玫瑰K金及亮漆配鑽石吊墜，990,000元。

▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV Vivienne Monogram玫瑰K金配珍珠母貝、木材及鑽石吊墜，955,000元。

喜愛從大自然擷取靈感的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），也有許多經典的花朵作品，於聖誕佳節之際最應景為在寒冬綻放的聖誕玫瑰Rose de Noël系列，另有四片心型花瓣構成的Cosmos系列、蓮花造型的Lotus系列、描繪花卉在微風輕拂下搖曳生姿的Frivole系列作品，各有鑲嵌不同寶石、鑽石的設計，充滿女人味。

▲▼ LV,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶花卉設計豐富，包括Frivole、Lotus、Cosmos、Rose de Noël系列等款式。（圖／梵克雅寶提供）

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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