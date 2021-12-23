用大阪燒削鉛筆！「筆屑變柴魚片」網膜拜：差點吃錯

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日本的鐵板燒小吃，大阪燒、御好燒是很多人的最愛，但從沒想過會與削鉛筆機扯上關係，日本網友日前就公開一款創意設計，將削完的鉛筆屑毫無違和變成柴魚片，讓人看了大流口水紛紛直呼：「超可愛」、「給我來一份」。

日本網友ミチル（@mitiruxxx）在推特上公佈了自己的創意設計，沒想到短短10天不到就吸引超過9萬網友按讚。這款「大阪燒」看上去沒有什麼不同，該有的濃郁醬汁、海苔粉和美乃滋一個不少，模樣相當可口。沒想到下方的小孔洩露了玄機，將鉛筆插入才知道這不是大阪燒，真實身份是一款削鉛筆機。

▲大阪燒削鉛筆機，柴魚片與鉛筆屑神似。（圖／翻攝自推特）

逗趣創意還在後頭，當鉛筆削完時，一片片鉛筆屑竟然變成了柴魚片，放在「大阪燒」鉛筆機上簡直毫無違和感，讓網友驚呼：「實在太可愛」、「感覺聞到香味了」。其實這次的創意發想是ミチル某天經過大阪燒店，認為柴魚片與鉛筆屑神似，因此完成了這一創作，但暫時沒有實體化，感興趣的粉絲恐怕要再等等了。