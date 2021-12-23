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Jennie辣曬螞蟻腰曝光好消息！　玄機藏在臉上墨鏡、背後花束裡

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」之稱，她的IG被許多女孩奉為時尚聖經，近日她又貼出一組新美照，穿著短版襯衫辣曬招牌螞蟻腰，透過身上的穿搭單品曝光了一項好消息！原來玄機就藏在Jennie臉上的墨鏡，以及背後的巨大花束上，那就是Jennie確定即將與GENTLE MONSTER推出第二波合作！

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie最新穿搭照中曝光好消息！（圖／翻攝自IG@jennierubyjane，以下同）

Jennie在最新穿搭照中，身穿Dydoshop的短版設計上衣，秀出招牌的纖細螞蟻腰，不過這次重點不在火辣身材，而是在Jennie臉上戴的墨鏡，以及背在身後的花束。還記得去年Jennie曾與韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER合作推出的「JENTLE HOME」系列嗎？原來透過這篇貼文，Jennie間接證實了雙方即將迎來第二波合作，並寫下：「Coming in 2022」、「Did somebody say Jentle Garden？」預告再次合作的時間與主題。

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

Jennie戴著的大理石紋墨鏡，便是新系列中的其中一款，且她身上所背的花束袋上也印著Jentle Garden以及GENTLE MONSTER X JENNIE的字樣，可見關於雙方第二波聯名的細節，將會圍繞在夢幻的花園、花卉等元素上，消息一曝光粉絲們超興奮：「Yes！是第二波！」、「我準備好了」、「等不及了！」

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Jennie, Gentle Monster, 聯名

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