Jennie辣曬螞蟻腰曝光好消息！　玄機藏在臉上墨鏡、背後花束裡

記者王則絲/台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」之稱,她的IG被許多女孩奉為時尚聖經,近日她又貼出一組新美照,穿著短版襯衫辣曬招牌螞蟻腰,透過身上的穿搭單品曝光了一項好消息!原來玄機就藏在Jennie臉上的墨鏡,以及背後的巨大花束上,那就是Jennie確定即將與GENTLE MONSTER推出第二波合作!

▲Jennie最新穿搭照中曝光好消息!(圖/翻攝自IG@jennierubyjane,以下同)



Jennie在最新穿搭照中,身穿Dydoshop的短版設計上衣,秀出招牌的纖細螞蟻腰,不過這次重點不在火辣身材,而是在Jennie臉上戴的墨鏡,以及背在身後的花束。還記得去年Jennie曾與韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER合作推出的「JENTLE HOME」系列嗎?原來透過這篇貼文,Jennie間接證實了雙方即將迎來第二波合作,並寫下:「Coming in 2022」、「Did somebody say Jentle Garden?」預告再次合作的時間與主題。

Jennie戴著的大理石紋墨鏡,便是新系列中的其中一款,且她身上所背的花束袋上也印著Jentle Garden以及GENTLE MONSTER X JENNIE的字樣,可見關於雙方第二波聯名的細節,將會圍繞在夢幻的花園、花卉等元素上,消息一曝光粉絲們超興奮:「Yes!是第二波!」、「我準備好了」、「等不及了!」

►李聖經把「災難羽絨衣」穿得太性感了吧!一個側身傲人S曲線炸出

►湯姆霍蘭德水邊大秀胸肌、腹肌!演完蜘蛛人變更壯,網嘆:長大了