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全台6家「羊肉爐」名店收藏起來！配料爆多有加香菜、湯頭不怕有騷味

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圖、文／MENU美食誌

秋冬進補看這邊！這篇文章收藏起來，讓你暖暖過冬天！

精誠羊肉爐
台中市／沙鹿區

位置很多且有分室內跟室外。羊肉爐鍋底含帶皮帶骨羊肉、大白菜、丸子、凍豆腐、燕餃、香菜。湯頭屬紅燒口味，羊味不重，喝起來沙沙的，帶點香菜的氣味。

▲羊肉爐推薦。（圖／MENU美食誌）

▲精誠羊肉爐（圖／美食客TINGTING提供）

羊霸天下羊肉爐
桃園市／中壢區

羊霸天下是羊肉爐吃到飽，裡面的食材非常的多。煮好的羊蹄筋，外面的蹄筋煮的軟煉，一咬下去就化開。一個人438元吃到飽且不收一成服務費，當月壽星用餐不限次數，一律八折優惠。

▲羊肉爐推薦。（圖／MENU美食誌）

▲羊霸天下羊肉爐（圖／美食客hf102039提供）

三羊羊肉爐
屏東縣／里港鄉

位於屏東縣的三羊羊羊肉爐，從16：30開始營業。道地紅燒羊肉爐，湯頭濃郁且羊肉是經過滷製好放入羊肉湯裡，沒有羊騷味，味道非常香且咬勁很好。

▲羊肉爐推薦。（圖／MENU美食誌）

▲三羊羊肉爐（圖／美食客胖大叔提供）

黑松羊肉爐
台東縣／台東市

位於台東知本路上的黑松羊肉爐，必點的羊肉爐大450／小300元，羊肉份量多且底下還有滿滿的豆腐塊，加熱後，國內整個藥膳香氣四溢，喝一碗熱湯瞬間感覺身心獲得滿足。

▲羊肉爐推薦。（圖／MENU美食誌）

▲黑松羊肉爐（圖／美食客阿胖胖 吃貨人生提供）

義村羊肉爐
台北市／萬華區

位在萬大路上的義村羊肉爐，招牌不顯眼，不小心就很容易路過！下午4點營業，越晚越多人。羊肉很好咬且不會太爛，部分有骨頭需要啃一下，沾醬或單吃都不錯，不會有羊騷味。

▲羊肉爐推薦。（圖／MENU美食誌）

▲義村羊肉爐（圖／美食客王之平提供）

大山羊肉爐
屏東縣／車城鄉

屏東車城溫泉老街上傳承45年的在地美食，羊肉爐分量十足，湯裡還有芋頭、金瓜、豆皮和白菜。羊肉湯是由17種蔬果熬製而成，非常很滋補！

▲羊肉爐推薦。（圖／MENU美食誌）

▲大山羊肉爐（圖／美食客Ling Jung Chen提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 冬天, 台中, 美食, 台北, 台東, 屏東, 桃園, 羊肉, 羊肉湯, 羊肉爐

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