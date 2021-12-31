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2022美妝趨勢就愛「偽素顏」　無眼影輕透妝＋母胎濃眉大刷存在感

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編輯／Beverly

隨著疫情居家、線上視訊，美妝界開始流行輕透自然感妝容，Instagram「2022趨勢報告」更大膽預測，偽素顏妝會成為明年的美妝流行趨勢。除了素雅輕透的裸妝之外，「母胎濃眉」居然也在榜上，聽起來與素顏裸妝完全搭不上邊的母胎濃眉，究竟為何會被列入榜單，一起來看看吧。

▲偽素顏妝。（圖／翻攝自小紅書@裴幸運）

▲偽素顏妝。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__，@rachel_mypark）

輕透底妝

偽素顏的精髓在於吹彈可破的白皙肌膚，想要打造宛如天生好膚質的輕透底妝，就要選擇質地輕透、不黏膩的底妝產品，且以少量多次疊擦，可修飾毛孔、平滑肌膚並遮住瑕疵。

低調偽素眼妝

近年流行的韓系「無眼影」眼妝，其實並不是真的完全不畫眼影，而是將眼妝的色彩度降至極低，可使用裸棕、暖杏色調的霧面眼影打底，再以米棕等大地色系加深眼摺深邃度，最後選用棕色睫毛膏，並將睫毛梳開，打造根根分明的立體美睫。

▲偽素顏妝。（圖／翻攝自小紅書@裴幸運）

▲低調偽素眼妝＋歐妮感立體睫毛。（圖／翻攝自IG@iam__sally）

母胎濃眉

整臉低調的輕透妝容會顯得沒精神，因此會搭配存在感較強烈的「母胎濃眉」，也就是毛流野生眉。野生眉的精隨為自然毛流打造的濃眉效果，為了畫出仿真毛流，要選用極細眉筆或削扁的硬鉛眉筆，按照毛流方向輕輕填補眉毛空隙，以下公開野生眉五步驟，保證新手也能輕鬆上手。

▲偽素顏妝。（圖／翻攝自小紅書@裴幸運）

▲母胎濃眉教學。（圖／翻攝自小紅書@裴幸運，下同）

1.修眉，野生眉的重點是眉毛不能修得太整齊，可保留一些細碎的雜毛，但其餘凌亂的雜毛還是要修掉，才能畫出好看的眉型。

2.使用眉刷將眉毛按照毛流方向梳理整齊。

▲偽素顏妝。（圖／翻攝自小紅書@裴幸運）

3.先將眉尾位置點出來，並從眉毛後方三分之一處，輕畫一條線至眉尾位置，並按照眉型輪廓為眉尾補色。眉毛比較淡的人，最好以填空方式慢慢上色，才能畫出分明的毛流，且上色時要控制好力度，眉頭處只需稍微填補即可。

▲偽素顏妝。（圖／翻攝自小紅書@裴幸運）

4. 眉毛深淺度以眉尾最深、眉頭最淺，且需要使用眉刷淡化眉筆痕跡，並將眉頭暈染至線條感不明顯。

▲偽素顏妝。（圖／翻攝自小紅書@裴幸運）

5.選用與髮色相近的染眉膏，將眉毛按照毛流梳理，梳理時可讓眉毛稍稍立起，製造稍微凌亂的毛流，看起來會更加自然。

▲偽素顏妝。（圖／翻攝自小紅書@裴幸運）

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關鍵字：

偽素顏, 眼妝, 野生眉, 母胎濃眉, 美妝

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