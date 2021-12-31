年末聚會來喝一杯！台北6間「特色酒吧」輕鬆跑透透

圖、文／MENU美食誌

不管喜怒哀樂，怎樣的心情都想來杯酒！

洒家小酒館 SAJIA BISTRO

位於捷運信義安和跟國父紀念館站中間，目前在台北共有兩家，分別為洒家延吉街壹店和大安區貳店，價格中等偏高，一杯酒約$350-450，每人低消$500，同桌可累計。

▲洒家小酒館 SAJIA BISTRO（圖／美食客哪裡有美食哪裡有我提供）

啜飲室大安店

座落於年輕人匯聚的東區，擁有文青感十足的外觀，除了提供自家啤酒與專業調酒，還有多元化的食物可供選擇。嗨啤 NT$250，是酒單上的常駐款式，僅提供大杯尺寸，喝起來非常乾爽。

▲啜飲室大安店（圖／美食客Ashley提供）

榕 RON XINYI

座落於基隆路上，從中午就開始營業，店內充滿著一股懷舊氣息，播放著台灣獨立樂團的音樂。酒單十分特別，第一眼以為是本草綱目，卻是一首首膾炙人口的歌名。平日低消一杯飲品，週五、週六、國定假日(及其前一天)低消500元。

▲榕 RON XINYI（圖／美食客Rain到哪吃到哪提供）

桂公子

位在一個十字路口旁邊的地下室店面，室內的燈光很強烈、炫目。桂公子$350，鳳梨甜味配上榛果香，味道獨特且迷人，帶有桂花香昇華整杯調酒氣味，酒感清淡酸甜適中的味道。

▲桂公子（圖／美食客Rain到哪吃到哪提供）

BAR MOOD TAIPEI 吧沐

吧沐位於捷運忠孝復興站、大安路上的巷子內，店家自創調酒以「東西對應」為核心概念，融入許多台灣在地的食材、香料，讓人眼睛為之一亮 。每杯調酒價格落在 NT$400、NT$450、NT$500，屬於偏高價位的台北酒吧。

▲BAR MOOD TAIPEI 吧沐（圖／美食客Polly W提供）

OPIUM CHAMPAGNE BAR

位於東區的 WA-SHU 和酒，介於捷運忠孝復興站和忠孝敦化站之間。最廣為人知的就是自infuse的酒款，翻開酒單來看從季節水果、檜木到多力多滋等都有。低消 NTD.350 + 10% ，尖峰時間每小時需消費乙杯 。

▲OPIUM CHAMPAGNE BAR（圖／美食客An An Yu提供）

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