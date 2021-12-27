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莉莉柯林斯穿挖洞裝狂野照流出！浮誇眼線＋紅唇，網：她誰？

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記者王蓁蓁 / 台北報導

Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第二季終於開播了！趁著回歸之際，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）一改劇中甜美形象，以浮誇眼線加上凌亂濕髮登上雜誌封面，並接連換穿挖洞上衣與露腹裝，大膽展現惹火腰身，變化超大的狂野造型讓不少粉絲直呼認不出！

由莉莉柯林斯主演的《艾蜜莉在巴黎》在近日終於迎來全新一季，主角們也迫不及待地紛紛將珍藏在手機相簿中的幕後花絮釋出，讓網友們心花怒放，更加期待未來劇情走向。

香港版《VOGUE》雜誌也趁影集播出熱度，邀來莉莉柯林斯登上12月號封面，不同於觀眾熟悉的甜美模樣，只見她以超黑眼線加上深紅唇妝勾勒出搶眼妝容，就連髮型也有很大突破，一頭凌亂的濕髮造型，將狂野風格展現得淋漓盡致。

莉莉柯林斯穿著CELINE條紋西裝拍照，套裝寬鬆的剪裁版型更顯俐落，散發幹練氛圍，內裡不忘運用挖洞上衣露出腰身，增添火辣氣息，而且她「炫腹」的造型不只這套，接著換上格紋襯衫套裝，看似全身包緊的穿搭，照樣大膽以纖瘦螞蟻腰身吸睛，罕見性感姿態引發網友熱議：「這是誰」、「不說根本不知道是她」、「我的艾蜜莉去哪了」？

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關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, Emily In Paris, 莉莉柯林斯, Lily Collins

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