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10款「粉紅色家居品」超好評　夢幻網袋99元收、盆栽架實用又好看

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文／LOOKin

如果妳是個熱愛夢幻粉紅色的人，想要找到符合喜好的家居生活用品，不用上網苦尋逛淘寶、更不用費力探訪高價選物店，就近的IKEA就有超多選擇！不但商品多元、機能豐富，最重要的是價格超級實惠！以下多款超好評「粉紅色家居生活用品」推薦給妳！

1. KUNGSFORS網袋，NT$99

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

▲KUNGSFORS網袋，粉色超夢幻。（圖／翻攝自IKEA官網，下同）

適合存放食物，也可當作蔬果的外出購物袋，空氣可透過網眼流通，使蔬菜和水果長時間保持新鮮。

2. LUGGA柱狀香氛蠟燭，NT$249／3件裝

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

散發出花香的蠟燭三件組，以深淺不同的粉紅色組合，除了有溫暖燭光，就算不點放在空間中也賞心悅目。製作過程加入香料，在燃燒的過程中，會散發出漂亮的顏色及香氣。

3. RÅSKOG推車，NT$899

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

這款蔚為明星商品的三層推車，換上粉紅色可愛度加倍！適合小空間使用，附有四個輪角可到處移動，還能提供額外儲物空間，廚房、浴室或需要儲物空間的地方都適用！

4. LINDKNUD長毛地毯，NT$599

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

再生聚酯纖維的粉紅色地毯，放在床邊作為床邊毯除了為視覺加分，下床後也能立即給予雙腳舒適的觸感，同時還有吸音的效果喔！

5. AINA靠枕套，NT$300

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

抱枕套本身是天然亞麻材質，最大的特色在於背面的繫緞帶細節，亞麻風格增添了甜美，突顯了法式浪漫！抱枕套正面為平滑材質，正反兩面可變化不同風格。

6. NÄVLINGE Led工作燈，NT$499

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

這款燈具的外觀簡約，可融入居家的各種佈置風格，小巧的外型集中式柔和、舒適的照明，附可調式燈臂和燈頭，方便調整照明方向。

7. IDANÄS雙人軟墊式床框，NT$9,990

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

從床頭板到整體都是柔軟舒適的材質，搭配經典的紐扣設計細節，讓臥室變身成優雅又甜美的風格。實心木質椅腳堅固結實，也讓床框的質感升級。

8. MINNEN延伸床，NT$3,495

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

看似工業風的鋼鐵材質，換上了淺粉紅色可愛加倍！床架可以從135公分延伸至206公分，小孩或是大人都能睡在上面，機能性十足。

9. LURVIG貓屋附睡墊，NT$2140

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

白色的實心櫸木搭配粉紅色睡墊，配色柔和又可愛。前方為貓抓板，不但具有功能性，搭配起來更增添了鄉村風格，作為收納櫃使用也很適合。

10. KRYDDPEPPAR盆栽架，NT$699

▲粉色傢俱。（圖／LOOKIN提供）

最近盛行在家中種植盆栽，這款層架能抬高盆栽，為佈置做出變化，可以運用至空間內當作邊桌，擺放杯子或生活雜物。

延伸閱讀：

內行懂買狂回購！銷貨突破95%「IKEA必買居家用品TOP10」銅板→百元價全部買到瘋！

百元佈置靈感這裡找！IKEA「土耳其藍家居用品」8款推薦：抽屜櫃、電腦桌、收納盒，一年四季看不厭！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

IKEA, IKEA必買, IKEA收納, 房間收納, 居家收納, 收納籃

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