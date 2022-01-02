交友廣闊不是花心！感情最大殺手是對伴侶築了一道牆，又對外開了一扇窗

▲交往前和許多人保持一定程度的互動並不是壞事。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

有許多人都會有這樣的疑惑：「交往前和許多人保持著一定程度的互動，是不是一件不好的事情？」

聽到讀者這麼問的時候，我不禁都會感到很納悶：「即便交往之後，都還是可以有認識新朋友的空間，為什麼交往前不行呢？」

許多人都會有一種迷思：「認定一個人，就要跟這個人天長地久，就是專情。」

但現代早已脫離傳統媒妁之言的年代，更別說很少有人一任就可以走到最後，交往前和許多人保持著一定的互動，我覺得不但可以多看、多了解，也可以多多認識不同的世界，看到更多不同的觀點，其實並不是一件壞事。

花心的定義是什麼？

會有這樣擔心的人，不外乎是害怕在他人眼中，被當成花心的人。然而，什麼樣的人才叫花心呢？就是同時對好幾個人曖昧、開了空頭支票，卻從不兌現，這樣的人，才稱得上花心。

每個人的男女界線不同，我遇過有些人，甚至可以和異性朋友勾肩搭背、牽手擁抱的大有人在，這並不是說每個人都要走到這麼開放的尺度，但我想，我們還是得明確了解，自己想要的關係和界限在哪裡。

有些人與人交往之後，依然會用交友軟體認識朋友，我覺得其實是很正常的一件事。重點不是該不該認識朋友，而是認識朋友的目的是什麼？如果是為了劈腿、曖昧，那麼或許不應該，你更該做的是，回到原本的關係裡面，把你和對方的議題處理好，看是要分手，還是要讓彼此不適合的地方變得彼此都能接受。

多元的交友關係能豐富人生

既然交往後，都可以認識新朋友了，交往前又何嘗不可呢？認識新朋友、和許多朋友保持聯繫，不但可以擴展我們的視野，看到更多從伴侶身上看不到的事情，更有可能讓我們從其他人身上學到，如何去和伴侶互動更適當。畢竟每個人都有自己的情場經驗，有時候從朋友身上參考、學習，倒也是一件好事。

不過，婚姻專家 John Gottman 也說過：「感情最大的殺手，就是你對伴侶築了一道牆，又對外開了一扇窗。」如此一來，不但無法解決感情內的爭執，還一直望著那一粒硃砂痣，恐怕會讓感情更加紛亂，更搞不清楚自己要的是什麼。

所以說，與其糾結交往前或交往後，使否應該和其他人保持互動、是好是壞，還是將重點放在自己的心態比較實在。

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