日本女性正流行「溫活」！做5件小事改善手腳冰冷、暖暖過冬

▲日本女性流行用「溫活」暖暖過冬。（圖／Pinterest、photo-ac，下同）

文／女子學

冬天伴隨冷鋒面一來，隨時被寒冷空氣圍繞，冷得不得了！除了使用暖暖包和禦寒保暖穿搭之外，也有不少女生每到冬天，就算把自己全身包的和粽子一樣還是會時常手腳冰凉，也就是俗稱的「冷底」。血液循環變差、身體不暖和的話，不但晚上無法好好入睡，白天也難以專注，更容易產生倦怠感。

而我們的鄰國日本一到冬天，就算是在不太會下雪的東京，氣溫也是會降低到只剩 2、3 度，因此日本人比我們更注重如何保暖！且近幾年只要一到了秋冬季節，在日本各大女性媒體、雜誌上時常可見到許多與「溫活」相關的文章報導，也就是可以提升自身暖和感的對策之一，引發眾多日本女性的重視與推崇。所以在這篇要和大家分享冬日裡日本的女性所流行的「溫活」是什麼：

日本女性間流行的『溫活』

「溫活」的白話文解釋是指溫暖活動。現代人因為生活忙碌又長期處於高度仰賴科技設備的環境之中，使得身體活動鍛煉的時間相對少了很多，讓身體逐漸失去原有自主調節溫度的功能。而「溫活」是指通過許多外在的措施與自身的努力保養，提高基礎體溫與促進新陳代謝，從內到外暖和起來，重新讓身體維持在適宜的溫度，進而改善體質較寒冷而引發的惱人狀況如手腳冰冷、經期不順、肥胖等，對節食、減輕體重方面也有效果。

1. 每日進行簡單的「暖身活動」

運動熱身絕對是最為推薦的方式！通過運動使肌肉產生熱能，新陳代謝就會增加，血液流動不佳的問題也能獲得改善並使身體變暖。不需要一開始訂定大量的運動規則，這樣反而會增加自身壓力，所以可以從自己可以容易做到的運動開始，短時間的運動也沒有關係！

例如可以在家裡做的簡單的肌肉訓練、瑜珈伸展、甩手運動、爬樓梯、又或是在早晨剛起床或是在刷牙的時候尖著地抬起腳跟再平放，反覆踮腳尖的簡單動作就能促進血液流動、讓身體暖活起來。

2. 攝取適當能溫熱身體的暖身食材

在日本提倡的「溫活」之中有很大一部份在主張通過在日常膳食中添加香料、攝取可以提高體溫的健康食材來改善身體溫度。例如蔥雞湯、藥膳等多道台式的湯品都會放蔥、蒜、薑、辣椒等香料，在日本則是從早上的早餐就是以日式的湯咖哩、味增湯等來喚醒身體與促進溫暖。

富含維他命 E 的蔬果也能提供身體熱量養分、由原本品嘗生菜沙拉的習慣也建議改成以溫野菜（清蒸蔬菜）形式。另外還有暖心又暖身的熱可可、肉桂飲品、甜酒釀湯、在日本則有與酒釀類似的甘酒等多樣選擇可以讓妳輕鬆挑選並變化菜單。

3. 著重「下半身」的保暖

女生的腰部以下至腳踝等部位都要特別注意保暖，因為女生的脂肪容易囤積在下半身，因此到了冬天更容易引起下半身肥腫、腿粗、月經不調等疾病。很多女生想要在冬季也穿上美麗的短裙時，不妨再套上市面上標榜發熱機能的褲襪與襪子保持足部的溫度；或是在衣服內層再穿上保暖肚圍，也能使妳穿得美麗又能保暖。平時在家也不要光著腳踩在冰冷的地板上，可以穿著溫暖的毛毛拖、或是直接舖上地毯隔絕寒冷。

下半身暖和了，上半身反而無需添加太多衣物和暖氣不離身了。另外、不少醫學專家提出若是足部溫暖了，寒意就少一半的看法，因此抬腳伸展、多按摩足腿部的肌肉與穴道也能緩解末梢血液循環不好的問題。

4. 選擇主打「溫熱感」的護膚品

這二年的秋冬肌膚保養品趨勢除了一貫著重在保濕上，還多了強調可為肌膚帶來溫熱感的保養品與按摩油，例如有生薑提煉成分的各類護膚品就是近年的人氣商品，生薑自古就是作為日常調味、食用的辛香料以及中醫上驅寒活血的藥材使用，因此大家都對生薑暖和身體的功效有著絕對的信賴感。 可以在出門前或是睡前使用，讓從頭到腳的肌膚都能提前做好防止手腳容易冰涼的措施。

5. 暖身又能放鬆的泡澡、足浴

有效地利用沐浴時使身體漸漸溫暖起來也很重要！尤其是在寒冷的季節，在接近人體溫度的攝氏 38-40 度的熱水中浸泡約 20 分鐘左右，對快速提高身體溫度是非常有效的。如果覺得天天泡熱水澡很浪費水或是家裡沒有浴缸的人，可考慮透過泡腳也就是足浴也能達到同樣效果。尤其是晚上時常被自己的腳冰到而驚醒、或是腳冰到根本睡不著的女生絕對要試試看足浴！

以上介紹的各種溫活方式其實都不難，只需要在平日稍微用心調整與自律堅定就可以執行，從而慢慢調整自己的寒冷體質，還能讓妳以後再也不需要全身包得緊緊的、也不用每到冬天就要加入搶購暖暖包的行列了！若是還沒有嘗試過的人，不妨就在這個冬天來試看看吧！

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