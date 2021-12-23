當奧斯卡獎導演遇上超級英雄！《永恆族》史詩般的另類漫威電影

▲漫威電影《永恆族》由拿下奧斯卡獎的導演趙婷執導。（圖／《永恆族》電影劇照，下同）

文／女子學

以《游牧人生》拿下奧獎的導演趙婷，自從將執導漫威電影《永恆族》的消息釋出後，便引起熱烈回響，畢竟漫威電影一直廣泛受到各方電影人批評，尤其數月前名導雷利史考特更痛批漫威電影千篇一律、了無新意，或許趙婷加入的漫威電影團隊，將打破世人對於超級英雄電影的印象，為商業電影市場重新注入一股清流。

在演員名單的部分，《永恆族》集結世界各地的明星，對台灣觀眾來說，安潔莉娜裘莉、馬東石、陳靜等，都是相當熟悉的知名影星。然而，該片在海外評價卻呈現兩極化的表現，其中又以趙婷對超級英雄電影演繹的方式，以及電影中放入政治正確的情節，對於漫威電影的舊粉絲來說，娛樂性的降低導致觀影體驗大打折扣，但《永恆族》在劇情、畫面的表現，著實帶來令人耳目一新的感受。

趙婷式拍攝手法，在質疑聲浪中刷出亮眼票房

身為漫威迷的趙婷，本片是在其向漫威毛遂自薦後獲得執導的機會，甚至不惜先中止《游牧人生》的拍攝，全心投入《永恆族》的拍攝，後因新冠肺炎疫情影響中斷《永恆族》的相關活動，以致趙婷得以先拍完《游牧人生》。趙婷擅以宏偉大地的光影效果，來凸顯人物的渺小，並讓電影走在平靜、祥和的質調上，讓電影的畫面如畫、劇情的展現如長詩。

隨著《永恆族》的上映，其勢如破竹地奪得各地週末票房冠軍，繳出 1.7 億美金的全球票房成績，雖然在漫威電影的優秀商業表現中，《永恆族》繳出較為差勁的成績，但受制於中國對趙婷的抵制、歐美粉絲無法接受電影英雄設定，以及不像《驚奇隊長》、《蜘蛛人》能蹭《復仇者聯盟》中角色的人氣，在一片逆風的情況下，這樣的票房成績已是相當優異。

細膩的人物情感，超英電影中難見的真實人性

「永恆族」是天神族為了確保地球能夠培養智慧生命，藉以對抗變異族而生的存在，作為被製造的超級英雄，永恆族對於自我的價值、活著的目的，其人物情感的深度更是在漫威電影中前所未見。本片主角是由陳靜所飾演的瑟西，電影中，她無法妥善處理自己的情感，面對未來的抉擇也滿是猶豫、遲疑，她不如驚奇隊長有著強烈的主見與特色，平凡到像是存在於生活周遭的熟人面孔。

雖有著超級英雄的能力，卻受制於平凡人類擁有的複雜情感，趙婷對於人物的塑造，讓觀眾不再只關注超級英雄有著哪些能力、究竟孰強孰弱的平凡問題，而是更進一步去思考超級英雄們的想法，以及人物互動間的動人真摯。

在這長達兩個小時半的電影中，注入了導演對於漫威電影的熱愛，以及在強烈的個人特色中，訴出商業電影的無限可能，作為漫威電影與藝術電影結合的先河，期待後續將有不同風格的作品，繼續攪動這將要固化的超英電影市場。

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