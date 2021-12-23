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超可愛的「老虎水乳組」大罐划算又好用　貓奴都已經蠢蠢欲動中！

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記者李薇／台北報導

迎接虎年的到來，許多保養品牌都推出虎年的開運美妝品，不僅包裝上有可愛的老虎圖案，喜氣的紅色更是送人的首選禮盒，加上好用的內在，絕對是值得收藏的系列組合，買回家養出細緻完美的肌膚狀態。

1.資生堂 怡麗絲爾新年金虎水乳限定組

▲虎年,資生堂,SK-II,THREE,阿原,限量,（圖／品牌提供）

日本第一的膠原蛋白品牌資生堂怡麗絲爾系列，推出全新虎年限定組，裡面擁有「彈潤保濕水T2 加大版」和「彈潤保濕乳T2 加大版」，可以帶給肌膚滿滿的膠原蛋白與活力，為肌膚注入彈力保濕，一組就可以完成整套保養，非常超值。

2.THREE 平衡潔膚組（寅虎好年限量版）

▲虎年,資生堂,SK-II,THREE,阿原,限量,（圖／品牌提供）

日本不賣、亞洲限定的THREE 平衡潔膚組裡面擁有經典的明星商品平衡潔膚油R，還有平衡潔膚蜜，兩罐都是卸妝的單品，將「寅」使用幾何圖形呈現出來，展現出專屬於日式的風格，搭配紅色的瓶身設計，送人或是自己用都很有喜氣感。

3.SK-II 新年限定版青春露

▲虎年,資生堂,SK-II,THREE,阿原,限量,（圖／品牌提供）

日系保養品牌SK-II每年都會推出新年限定版的青春露，這次以橘色的瓶身作為基底，上面描繪了虎的圖案，看上去非常具有質感，蘊含超過90% PITERA，可以帶給肌膚抵抗老化的關鍵，幫助打造細緻平滑的肌膚狀態。

4.阿原 福虎生豐禮盒

▲虎年,資生堂,SK-II,THREE,阿原,限量,（圖／品牌提供）

融合傳統木雕工藝，將「福」字以書法與月桃葉復刻呈現，並以虎形喻意平安做成獨一無二的「福」、「虎」手工皂，同時設計限量福氣香霧，讓人跟身體肌膚都可以處處圓滿平安，萬事如意，是一款別具心裁的中式設計禮盒。

關鍵字：

虎年, 資生堂, SK-II, THREE, 阿原, 限量

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