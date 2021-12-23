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關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人

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▲▼關穎BVLGARI 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎穿花卉長禮服搭配寶格麗珠寶與19,400元的Serpenti Forever迷你包出席晚宴。

記者陳雅韻／台北報導

王力宏離婚事件鬧得滿城風雨，名媛關穎在IG寫下1912字長文力挺李靚蕾，拋出「就算要膽養費又怎樣，老公給老婆天經地義，我以前比我男朋友有錢，也是我給他錢，我覺得有錢出錢有力出力，兩個人在一起，自己覺得很正當舒服就好」等金句，讓人見識她霸氣的一面。從穿搭也反映她的個性，曾表示女人在能力範圍之內就要好好疼愛自己，她於日前「Tatler Ball」就曬出要價8,459,000元的寶格麗（BVLGARI）Serpenti珠寶錶，展現氣勢。

▲▼關穎BVLGARI 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲為呼應花卉長禮服色系，關穎巧搭寶格麗彩色寶石戒指與Serpenti珠寶錶。

關穎身穿花卉禮服出席正式晚宴，為呼應禮服上的繽紛色調，她特別搭配寶格麗早期的彩色寶石戒指，最驚人的手腕上的三圈設計Serpenti珠寶錶，鑲滿美鑽與綠松石，打開蛇首即可顯露時間。

▲▼關穎BVLGARI 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎所戴的Serpenti珠寶錶鑲嵌美鑽與綠松石，約8,459,000元。（圖／寶格麗提供）

當天關穎同時拎著寶格麗要價約19,400元的Serpenti Forever迷你包，此款包是她與長女C.C.共用的包款，母女倆參加品牌活動時，C.C.曾拎小包吸引目光，而當時關穎戴的Serpenti鑽石單圈手環與戒指總值超過300萬元，兩次曝光的寶格麗收藏總值上千萬元。

▲▼關穎BVLGARI 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎佩戴寶格麗Serpenti鑽石與祖母綠單圈手環1,952,000元，單圈戒指1,436,000元。（圖／翻攝kwanterri IG）

►關穎逾300萬鑽石蛇上身　帶小千金見習寶格麗晚宴

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關鍵字：

關穎, BVLGARI, 寶格麗

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