2022最夯3大髮型趨勢！宋慧喬、全智賢「S型瀏海＋微大捲」女神髮

▲韓劇女神捲髮和夢幻精靈感是2022最夯流行髮型。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official、@taeyeon_ss）

記者張毓容／台北報導

2022即將到來，要換什麼新髮型你想好了嗎？法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer萊法耶解析2022髮型趨勢，統整出明年最夯的3大流行髮型，從宋慧喬、全智賢等韓劇女主標配款的溫柔優雅風，到染髮控必試的夢幻精靈感髮色，連BLACKPINK Lisa、太妍、宣美、「最美小三」韓素希等女星都換上，快來看看你喜歡哪一種。

＃S型瀏海＋隨性微大捲



韓劇女主的標配－將臉部線條襯托更溫柔的S型瀏海，也隨著宋慧喬、全智賢、韓韶禧（韓素希）等大勢女星們回歸2022髮型關鍵字。這種中長型瀏海的主要訣竅，是透過電捲棒捲出S型捲度，並借助髮夾為前額瀏海的髮根創造蓬鬆度，同時無論長短髮皆可操作，長髮優雅浪漫，中長髮、短髮則更有俏皮減齡感。

▲八字S型瀏海＋微大捲，不論長髮、短髮都很適合。（圖／翻攝IG@kyo1122、@mmeenze）

而2022的八字S型瀏海強調搭配另一髮型大勢—隨性微大捲，揮別超級直髮，看起來自然不造作的大波浪，搭配S型瀏海，更使得整體造型多了點愜意慵懶感，同時也有小臉效果。S型瀏海與隨性微大捲也非常適合進階做出低馬尾、髮髻造型，增加精緻度。

▲搭配低馬尾或或髮髻還能增加精緻度。（圖／翻攝IG@junjihyun_81）

＃2022 Pantone色「長春花藍」



帶有柔美氣息，融合了機靈、愉悅、簡單隨性及沈穩舒適感的2022 Pantone年度色—「長春花藍Very Peri」橫空出世，搶眼的藍紫色一躍成為2022年必試的首選髮色，像是宣美、Twice的Sana和南韓美妝大神Pony都是「長春花藍」髮色的代表。

▲2022 Pantone色「長春花藍」也是明年的流行髮色。（圖／翻攝IG@miyayeah）

追求仙氣的人，建議可挑選較淡、偏銀白的藍紫色系打造精靈感；想要日常好搭配、不想太過高調的人，則建議可以耳圈染的方式，或是選擇內斂又增添氣質的莫蘭迪風霧感灰紫棕，作為染髮主色調。

▲選擇較淡、偏銀白的藍紫色系能能增加夢幻感。（圖／翻攝IG@dami_jo15、@ponysmakeup）

＃櫻花茱萸粉色



粉紅色系髮色持續延燒，染髮控2022一定要嘗試看看！嫩粉紅系髮色其實比想像中更好駕馭，可唯美、可俏皮，也很襯膚色，一染上立刻白三階。若想讓整體髮型看起來更仙氣更柔美，可選擇少女時代太妍的嫩粉色系，或是可像Pony、BLACKPINK Lisa選擇色彩飽和度較低、以霧灰、白金為主調的柔霧粉，以手刷染的方式打造出夢幻獨角獸感。

▲太妍、Lisa都染上櫻花嫩粉色。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss、@lalalalisa_m）

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