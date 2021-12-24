迪麗熱巴秀「美背蝴蝶骨」造型超銷魂！網卻指出「一敗筆」：拜託換團隊

記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴23日出席代言品牌直播活動，選穿一襲平口亮片禮服，不僅是下襬開衩到腿根，背後更是整片全露，纖瘦的蝴蝶骨美背都看得一清二楚，相當銷魂撩人，不過看似絕美的造型卻因為「一敗筆」，竟是被粉絲們激烈要求更換團隊！

▲迪麗熱巴近日活動造型被網友指出「一敗筆」。（圖／翻攝自微博，以下同）



迪麗熱巴於活動當天選穿黎巴嫩設計師品牌GEORGES HOBEIKA的馬甲開衩禮服亮相，腳踩JIMMY CHOO高跟鞋收尾，而身為MIKIMOTO全球代言人，想當然是有珠寶加持。禮服平口設計包裹住胸型，並透過腰線勾勒出長腿比例，開衩至腿根的裙襬展露迪麗熱巴的傲人美腿，轉到背後更是美得銷魂，整片背部都一覽無遺，纖瘦身材下性感的蝴蝶骨特別搶眼，撩人姿態讓粉絲都看傻。

不過這回看似絕美的造型，卻湧入了大批網友指出「一敗筆」，那就是本次髮型的部分。迪麗熱巴目前是中長髮的長度，細看還能發現靛藍色的挑染，率性有型，不過網友就批評：「就只用梳子梳了一下嗎？」、「頭髮再搞搞就好了，寶貝全靠臉在撐」、「髮型師可以退休囉」、「做髮型的可以換人了啦！」、「拜託換團隊。」認為迪麗熱巴的髮型近期了無新意，且明明有戴珠寶，卻幾乎沒有露出耳朵，不只沒讓造型起到加乘效果，反而是拉低了整體水準。

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