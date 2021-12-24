2022必搶新年限定美妝！肌膚之鑰激光瓶、SK-II青春露橘色虎紋超帥氣

▲2022新年限定美妝正陸續釋出，又是個品牌鐵粉收藏的好時機。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

近幾年來，越來越多美妝品牌開始看重農曆新年的喜氣歡樂氛圍，紛紛推出各種特殊設計的新春限定包裝或限量商品，隨著2022即將到來，已有品牌搶先釋出虎年限定美妝，有的為經典人氣商品換上大紅新衣，氣派又華麗，甚至加入老虎圖騰設計，實用又有高顏值，讓人一看就想收藏，快來看看有沒有你的愛。

SK-II



每次推出限定版包裝都會掀起搶購潮的「始祖級神仙水」SK-II青春露，為迎接虎年的到來，以「虎」的勇氣、強大和力量為靈感，將青春露瓶身和外盒都換上簡約搶眼的橘色，外盒更有著插畫筆觸的老虎圖騰，搭配SK-II的核心理念－「命運絕非偶然，而是選擇」文字，打造出2022限定新年版青春露。

▲SK-II 新年限定版青春露，230ml，NT$6,250。

肌膚之鑰



為迎接新年到來，肌膚之鑰將包含「激光瓶」等3款經典熱賣品換上金紅色調設計、象徵透潤緋紅寶石般的華麗瓶身，推出「光之緋紅限量版」，從視覺到肌膚觸覺上都有光澤透亮、彈嫩飽滿的全新改變。

▲肌膚之鑰 精萃光采激光晶露 光之緋紅限量版，50ml，NT$8,500。



被稱為「激光瓶」的精萃光采激光晶露添加5大珍稀珠寶級成份—光采智能複合物及獨家三色海藻精華，能密集修護、穩定肌膚，幫肌膚對抗內外壓力，讓肌膚全方位透出彈潤光采。

▲肌膚之鑰 塑妍逆齡眼霜 光之緋紅限量版，15ml，NT$8,400。



添加白鳶尾花萃取物及甘草、翻白草、迷迭香、肌醇等萃取，有助賦活並穩定眼周肌膚年輕狀態，搭配專屬設計的奢華白金活膚喚采棒，能刺激按摩眼周煥醒肌膚細緻。

▲肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜 光之緋紅限量版，50ml，NT$2,100。



口碑好評的「造光霜」，同樣添加獨家珍稀珠寶級成分，能在妝前滋潤保濕，不暗沉、不卡粉、不泛油光並柔焦毛孔，打造偽素顏長效輕裸妝感，打底同時養出好膚質。

ORBIS



ORBIS超經典熱賣的酵美人晚安面膜，年年嚴選不同美容素材結合日本酒的發酵米精華，推出當年限定新主題晚安面膜。2022限定版以「Sunday Marche假日市集」為靈感，將蘋果、蜜桃、西洋梨及百香果等4種水果植萃美容精華搭配運用日本酒的發酵米精華，滿滿濃縮成晚安面膜，柔滑質地一抹就化開，把握夜間黃金修護期深入修護，滋潤乾燥肌膚，滋養出明亮光澤、潤澤保濕與彈力充足的肌膚觸感。

▲ORBIS 酵美人晚安面膜2022，60g，NT$1,000。

►2022神級唇彩新品！YSL蜜唇膏晶亮光感美翻、心機彩粧首款保養嫩唇釉

►2022最夯3大髮型趨勢！宋慧喬、全智賢「S型瀏海＋微大捲」女神髮

►15款年度必收香氛蠟燭盤點！帕爾瑪之水聖誕限定、AUXO木質調太療癒