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愛情裡女人要「像貓一樣」更有魅力　養成3種「貓性」異性緣狂增

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記者王則絲／綜合報導　圖／翻攝自Unsplash

你也是貓奴嗎？貓咪的泰然自若、神秘多變，以及每隻貓獨特的優雅風情，總讓人類甘願臣服於牠們的魅力。所以有人說女人要「像貓一樣」，才更能吸引異性，養成以下3種「貓性」特質，將能成為你撩男的一大助力。

▲女人像貓。（圖／翻攝自Unsplash）

＃像貓一樣若即若離的神秘感

貓咪總是擺出一副高冷姿態，卻又讓人無法自拔，多數時間貓咪都與主人保持著若即若離的關係，一下親人、一下又擺臭臉，讓人無法捉摸牠的想法。在面對異性時也可以試試套用這個道理，使出一招「忽冷忽熱」，讓對方感覺無法猜透你，不要所有事情都順著對方，而是適時、適量的拒絕一些邀約，這樣的神秘感更能勾起他的興趣。

▲女人像貓。（圖／翻攝自Unsplash）

＃像貓一樣獨立自主

之所以會有「貓奴」這個詞，是因為養貓主人們共通的感受，就是覺得貓咪才是人類的主子，貓咪並不是給牠飯吃，牠就一定會認定這個主人，即便是養了很久的飼主，也很難主宰貓咪的行動。而這也是吸引異性的一個重點，雖然男人喜歡被依賴的感覺，但是更害怕被糾纏，所以女人要保有獨立自主的能力，有自己的判斷力、有主見與原則，讓對方知道即使自己一個人也能活得漂亮，這樣才能勾著對方的心。

▲女人像貓。（圖／翻攝自Unsplash）

＃像貓一樣活用自己獨特的美

不論是什麼品種、什麼樣毛色的貓咪，都會有特別鍾愛牠的主人，因為貓咪們總能擺出最有魅力的姿態，所以女孩們要清楚自己的特色在哪裡，去活用自己的美，而不是不斷的去模仿別的女生，才能讓異性感受到眼前的女孩比外頭的其他女生更有趣。

▲女人像貓。（圖／翻攝自Unsplash）

關鍵字：

男女, 感情, 女人要像貓

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