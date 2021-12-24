腸胃炎只能吃粥？營養師分享「4可4不」飲食方針：蘋果能助止瀉

▲營養師教腸胃炎時「4可4不」飲食方針。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

每到年末，飯局活動、聚會多，你或身邊的人也吃到腸胃炎了嗎？不少人以為，腸胃炎時只能吃粥，但一日三天都吃粥好痛苦，該怎麼辦？知名營養師高敏敏就指出，其實除了粥，還有4類食物也可以吃，同時還有要忌口的4類食物和3大飲食重點要注意，跟著這些飲食方針織，腸胃炎就能快快好。

高敏敏表示，其實只要掌握「好消化的清淡飲食」，並衡量自己腸道狀況，腸胃炎不一定只能吃粥，像是以下4類食物也可以吃：

＃可止瀉的水果（雙向調節）：蘋果、香蕉

＃水煮清湯類：像是蛋花湯、清湯、粥品

＃好消化食物：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾

＃少粗纖維的蔬菜：像是蔬菜的嫩葉部分，或是大黃瓜、冬瓜等瓜類都是很好的選擇，也建議烹調方式用水煮，避免過度調味。

而腸胃炎時，以下4類食物都會加重胃的負擔，使消化能力受損，要禁止吃：

＃高糖飲料：含糖飲料可能會影響滲透壓，導致繼續拉肚子，建議可改為無糖茶，當然最好是喝水。

＃甜食：蛋糕、甜甜圈等



＃辛辣刺激食物



＃油煎油炸類食物

除了以上可以吃和禁止吃的飲食內容要注意外，腸胃炎的照護還有以下3個重點：

1.多喝水、平衡電解質



尤其一天腹瀉好多次，又很水狀、很稀的更要注意！若是孕婦、小孩、老人可以補充些電解質飲料，如果口乾、舌苔乾、皮膚乾、頭昏眼花都可能是水分不足。

2.飲食清淡好消化



腸道已經很累了，請以清淡飲食為主，不要再加重腸胃負擔。

3.少量多餐，減少刺激



可以把一天3餐分成一天6餐，比如3正餐＋3點心，可以幫助減少腸胃負擔。

高敏敏也提醒，預防勝於治療，建議平時就要注意飲食均衡及保養，可以多吃好菌和蔬果等好菌愛吃的食物，幫助強壯自身免疫跟腸道環境。而若腸胃炎一直未好轉，也一定要儘速就醫，別輕忽。

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